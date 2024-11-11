AMB üyesi Holzman'dan faiz tahmini: Düşürmemesi için bir neden yok

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Robert Holzmann, AMB’nin para politikası hakkında Kleine Zeitung’a değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında indirim olabilir

Şu anki duruma göre, Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz oranlarını düşürmemesi için bir neden olmadığını söyleyen Holzmann "Şu anki duruma bakıldığında, (Aralık ayında bir indirim olması) mümkün.” dedi.

Holzmann, son faiz indiriminden bir hafta sonra Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirimin mümkün olduğunu söylerken, bunun o tarihteki ekonomik verilere bağlı olacağını yineledi.

AMB geçen ay bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü ve karara yakın dört kaynak, önümüzdeki haftalarda veriler tersine dönmediği takdirde Aralık ayında dördüncü bir indirimin muhtemel olduğunu söyledi.