AMB Üyesi Kazaks'tan faiz indirimi uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks enflasyonun yüzde 2'nin altına düşme yolunda olmadığını ve AMB'nin borçlanma maliyetlerini, büyümeyi kısıtlamayı bıraktıkları noktaya kadar (nötr olarak bilinir) kademeli olarak düşürebileceğini savundu.

'Hedefin altında kalacağını göstermiyor'

Kazaks, "Faiz oranlarının yönü aşağı, bu konuda netiz" dedi. Ancak, ekonominin o kadar zayıf olmaması ve AMB'nin mevcut görünümünün önümüzdeki yıllarda enflasyonun hedefin altında uzun süre kalacağını göstermemesi nedeniyle nötr oranın altına inme konusunda "çok, çok dikkatli" olacağını da sözlerine ekledi.

Faiz indirimleri peş peşe geldi

AMB geçen hafta dördüncü kez faiz oranlarını düşürdü ve 2025'te daha fazla gevşemenin yolda olduğunun sinyalini verdi. Yetkililer son nokta hakkında net bir gösterge vermemiş olsalar da, bölgenin tökezleyen toparlanmasının daha derin indirimleri gerektirip gerektirmediğini tartışmaya başladılar.

Öte yandan Kazaks'ın mevcut dönemi 21 Aralık'ta sona eriyor ve Letonya parlamentosu onu yeniden atayıp atamama konusunda oylamaya hazırlanıyor.