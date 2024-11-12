AMB yetkililerinden kritik uyarı: Avrupa yeni ticaret savaşına hazır olmalı

ABD'de 5 Kasım'daki seçimlerden zaferle ayrılan Donald Trump, şimdi ABD'nin ticaret açığını azaltmak için verdiği bir dizi sözü yerine getirmeye hazırlanıyor. Trump bunun için yabancı ülkelerden yapılan ithalata yüzde 10'luk genel tarife ve Çin'den yapılan ithalata yüzde 60'lık tarife ile ticari bariyerlerde büyük artış yapacağını söylemişti.

'Dünya ekonomisi için zararlı sonuçlar doğurabilir'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ise beklenen bu artışa karşı, "Bildiğimiz şey, bahsedilen önemli ithalat vergilerinin dünya ekonomisi için zararlı sonuçlar doğurabileceğidir. Bugünün jeopolitik rekabetleri, özellikle müttefikler arasında yaşanıyor ve yeni bir ticaret savaşının ihtiyacımız olan son şey olduğu unutulmamalı." dedi.

'Ticari savaşa hazır olun' uyarısı

Bir ticaret savaşı başlarsa, Avrupa'nın 2018'de olduğu gibi hazırlıksız olmaması gerektiğini kaydeden Rehn, "Trump'ın ilk başkanlığı sırasında ABD ve Avrupa arasında ticaret gerginlikleri artmaya başladı ve Avrupa ortak bir yanıt bulmakta zorlandı, bu hazırlıksızlık bu sefer yapmaması gereken bir hata" dedi.

Rehn, "AMB, yetkisi dahilinde bu büyük zorluklar karşısında ekonomik ve finansal istikrar için bir çapa görevi görmelidir. Bu sorumluluğun tamamını üstleneceğimizden hiç kimse şüphe duymasın." ifadelerini kullandı.

'Fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak'

Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann ise, Trump'un bu politikalarının uygulanması halinde ABD faiz oranlarını ve enflasyonu yüksek tutacağı ve ayrıca başka yerlerdeki fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı uyarısında bulundu.

Holzmann Viyana'da "Trump söylediklerinde ciddi ve muhtemelen beklediğimizden daha hızlı uygulayacaktır. Eğer öyleyse, piyasalar ne bekliyor? Faiz oranlarının yüksek kalacağını ve enflasyonun da yüksek olacağını. Bu durum Euro Bölgesi enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Holzmann, doların güçlenip euroya karşı pariteye yaklaşması durumunda bunun ithalat maliyetleri üzerinde, özellikle enerji için, ölçülebilir bir etki yaratacağını, AMB'nin yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştıracağını ve süreci potansiyel olarak geciktireceğini savundu.