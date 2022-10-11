Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması sonuçlandı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve 278 ambalaj ile rekor başvurunun yapıldığı ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Yarışması’ sonuçlandı. Yarışma kapsamında 126 ambalaj ödüle layık görülürken, ödül töreni gecesinde aynı zamanda derneğin 30. yılı da kutlandı.

Yarışma kapsamında açıklamalarda bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların son iki yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla katıldıkları yarışmaya hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Sarıbekir, "Yarışmamızda kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa, tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme sonrası toplam 126 ambalaj finale kalmıştı. Altın, gümüş, bronz ve yetkinlik ödülü alan ambalajları kutluyoruz. Altın ödül almaya hak kazananlar arasından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile ek olarak ödüllendirdiğimiz ‘Altın Ambalaj Ödülleri’ de yarışmamız için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Katma değerli ihracatın yolunun tasarımdan geçtiği anlayışının daha çok benimsendiğini görmek bizleri sevindiriyor. Ayrıca, tüm dereceye girenler Türkiye’yi temsilen Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabilecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılını 6,5 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan ASD’nin 30’uncu yılını kutladığını dile getiren Zeki Sarıbekir, kuruldukları günden bu yana ambalaj sektörünün gelişime katkıda bulunmak için dernek olarak var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

"2023 yılı ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Bu yıl sonu için ihracat hedeflerini revize ettiklerini hatırlatan Sarıbekir, “2023 ihracat hedefimiz olarak belirlediğimiz 8 milyar dolar seviyesine bu sene sonu ulaşacağımıza inanıyoruz. Var olan rakamlar da bunu gösteriyor. 2022’nin ilk 6 ayında sektörün ihracatı, miktar bazında 2021’in aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 485 bin tondan 1 milyon 654 bin tona yükseldi. Söz konusu dönemde değer bazındaki artış ise yüzde 25,2 oldu. Ambalaj sektörünün ihracatı, 3 milyar dolar seviyesinden 3,8 milyar dolara çıktı. Bu ambalaj sektöründe ülkemizin güvenilir bir pazar konumu kazandığımı bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüm bu gelişmeler neticesinde bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz 27. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na 15 binin üzerinde yabancı ziyaretçi, toplamda ise 80 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Sizleri de fuar coşkumuzu yaşamaya bekliyoruz.”