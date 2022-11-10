Ambalaj kartonu ithalatına ek vergi

Gıda ambalajı niteliğindeki karton ithalatına ek vergi getirildi. Pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatına uygulanan ek vergi ise yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü saıyısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, gıda ambalajı niteliğindeki karton ithalatına bazı ülke grupları için %25 ilave vergi getirildi. Pirinçle kaplı kablo ithalatına uygulanan ek vergi ise aynı ülke grupları için 20 puan artırıldı.

Buna göre, genellektirilmiş tercihler sistemi (GTS) ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki gıda ambalajı niteleğindeki karton ithalatına %25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Aynı listede yer alan pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatının bu ülkelerden yapılanlarına uygulanan %5 oranındaki ilave gümrük vergisi ise 20 puan artırılarak %25'e çıkarıldı.