Ambalajda hedef 10 milyar dolar

29 Mayıs 2019

Ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) her yıl düzenlediği geleneksel iftar davetinde buluştu.

Yaklaşık 350 kişinin ASD Başkanı Zeki Sarıbekir ev sahipliğinde buluştuğu iftar davetinde, Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Taner Berksoy “Ambalaj Sektörü için Ekodiyalog” adlı paneli gerçekleştirdi.

İftar programının ardından bir konuşma yapan Sarıbekir, sektörün ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığı katkıyı artırarak sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine dikkat çekerken, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye ambalaj sektörünün geçtiğimiz yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığına işaret eden Zeki Sarıbekir, ihracatın da 2018 yılında bir önceki seneye göre miktar olarak yüzde 9 ve değer olarak yüzde 11 arttığını kaydetti.

Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti:

"2018’de sektörümüz 180 ülkeye 2 milyon 325 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 4.6 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. Dış ticaret fazlamız ise 1 milyar 320 milyon dolar oldu. Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız."

"Üretimin en az yarısı ihracat olmalı"

Ambalaj sektörünün bugünlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldiğini kaydeden Sarıbekir, bundan sonraki dönemde otomasyon ve Endüstri 4.0’ın daha çok önem kazanacağını kaydetti.

Sektör olarak teknolojiyi daha çok takip etmek zorunda olduklarını anlatan Sarıbekir, Türkiye Ambalaj Sanayinin geleceğe ve yeniliklere adapte olarak sürdürülebilir üretime devam edeceğini belirtti.

Sektör olarak pazar sayısını daha da artırmaya ve ambalaj üretiminin en az yarısını ihraç etmeye odaklandıklarını kaydeden Sarıbekir, "2019 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ve Ortadoğu pazarlarında daha çok söz sahibi olmayı planlıyoruz. Afrika ülkeleri bizim için önemli hedef pazarlardan. Meksika, Brezilya, ABD, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler doğrudan hedefimiz olacak. Avrupa’ya yaptığımız ihracatı da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yarışmalardan Türkiye'ye ödül yağdı

ASD'nin uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı 2 yılda bir düzenlediğine işaret eden Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz yıl yarışmaya toplam 209 başvuru geldiğini belirtti.

Sarıbekir, yarışmada kazananların Türkiye'yi Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerine dikkat çekti.

Türkiye'nin ambalaj sektörünün oskarları olan bu iki uluslararası yarışmada çok büyük başarılar elde ettiğini anlatan Sarıbekir, "WorldStar 2019'dan 22 ödülle dönerek Japonya'nın ardından ikinci sırayı aldık. AsiaStar Yarışması’ndan da 11 ödül kazanarak ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladık." dedi.

Öte yandan derneğe son bir yılda üyeliğe kabul edilen firmalara plaketleri verilirken, ödülleri Türkiye’ye yeni ulaştığı için AsiaStar'da ödül kazanan 6 öğrenci ve 5 firmaya da ödülleri iftar programında takdim edildi.

Programda ayrıca ambalajlı gıda kullanımının sağlık ve hijyen sağladığına ve ambalajlı gıda sayesinde israfın önlendiğine dikkat çekildi. ASD'nin “Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” mesajıyla yapılan kampanyasına değinilirken, sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle yeni projeler üretmeye devam edileceği belirtildi.

Ambalaj sektörü için ekodiyalog

İftar programının sonunda Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Taner Berksoy ile ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde “Ambalaj Sektörü için Ekodiyalog” adlı panel gerçekleştirildi. Katılımcılar, güncel ekonomik veriler ve beklentileri hakkında düşüncelerini paylaştılar.

Öte yandan katma değerli üretim için ambalaj sektöründeki yeniliklerin ve sektörün geleceğinin birlikte değerlendirileceği ASD Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nin 21- 22 Kasım tarihlerinde düzenleneceği hatırlatıldı ve tüm sektör paydaşları bu kongreye davet edildi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Mayıs 2019 itibariyle 220’nin üzerinde üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.