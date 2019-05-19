Ambalajda Türkiye'ye ödül yağdı

19 Mayıs 2019

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2019 Yarışması’nda Türkiye 22 ödül birden kazandı. Türkiye bu sonuçla en çok ödül alan ikinci ülke oldu.

WorldStar 2019'da 35 ülke 12 farklı kategoride yarışırken, toplam 319 başvuru yapıldı. En fazla ödül alan üç ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. Ödül kazanan firmalar ödüllerini Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen ödül töreninde aldı.

Bir önceki sene 5 ödül alan Türkiye'nin bu sene ödül sayısını 22'ye çıkardığını söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bunun Türk ambalaj sektörü adına çok önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin ambalaj sektöründe çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Zeki Sarıbekir, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümenin devam edeceğini belirtti.

Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri tebrik eden Zeki Sarıbekir, bu gibi yarışmalardan gelen ödüllerin Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendirdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasına da değinen Zeki Sarıbekir, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışması olduğuna dikkat çekti. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattıklarına işaret eden Zeki Sarıbekir, kazananların Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini ifade etti.

WorldStar 2019 Yarışması'nda ödül alan şirket ve ambalajlar:

1. Anadolu Cam Sanayii - Frederik

2. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Cepli Paket

3. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Mesajlı Paket

4. Bak Ambalaj Sanayi - BAK Specials Paskalya Noctiluca® Ambalajı

5. Bayındır Ambalaj Sanayi - Akustik Kutu ve Seperatör

6. Bayındır Ambalaj Sanayi - Teknolojik Kutu

7. Beta Gıda Sanayi - Beta Tea Tera Nova Koleksiyonu

8. Camiş Ambalaj Sanayi - Paşabahçe 12'li Fincan ve Tabak Display Tavası

9. Elif Plastik Ambalaj Sanayi - Elif HyPer-Yüksek Performanslı PE Ambalaj Çözümü

10. Greiner Ambalaj Sanayi - 95 mm Çap Termoform Kaşıklı Kapak

11. Harman Ambalaj Sanayi - O'cup Oven Cups

12. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Pick Up Tray

13. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Side Support

14. Netpak Ambalaj Sanayi- Pratik Market Torbası

15. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi - Taşımalı Meyve Kutusu

16. Özerplast Plastik Sanayi - 4x50 ml Efes Malt Şişe Mp Ambalaj

17. Özler Plastik Sanayi - Sıcak Doluma Uygun Aktif Oksijen Bariyerli PET Ketçap Şişesi

18. Platin Ambalaj Tasarım - Yudum Egemden Gurme Serisi Zeytinyağı Cam Şişe

19. Sarten Ambalaj Sanayi - 5 Lt & 10 Lt Opet Adblue Bidonu

20. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi - Jack Daniel's Tennessee Honey

21. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi- Vitanella Premium Çay Kutuları

22. Unilever Sanayi - Toz Tutmayan Kolay Açılan Çay Ambalajı.