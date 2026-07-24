AMB'de eylül için faiz artırımı ihtimali güçleniyor

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Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika faizini sabit tuttuğu son toplantının ardından gözler eylül ayına çevrildi. Konuya yakın kaynaklar, Euro Bölgesi'nde enflasyonda beklenen iyileşmenin sağlanamaması durumunda Banka'nın faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.

25 baz puanlık artış masada

Kaynakların aktardığına göre, AMB yetkilileri, tüketici fiyatlarındaki baskının devam etmesi halinde eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma seçeneğini değerlendiriyor. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerinin yakından takip edildiği belirtilirken, bu gelişmelerin enflasyon üzerinde oluşturduğu risklerin karar sürecinde etkili olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı vurgulanırken, olası bir barış süreci ya da ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşanmasının görünümü değiştirebileceği ifade edildi.

Lagarde'dan eylül mesajı

AMB'nin bu değerlendirmesi, Banka'nın "toplantıdan toplantıya" karar alma yaklaşımıyla da örtüşüyor. AMB Başkanı Christine Lagarde, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bazı Yönetim Konseyi üyelerinin faiz artışı seçeneğini masaya yatırdığını belirterek, eylül ayına ilişkin beklentilere işaret etti.

Lagarde, "Bazı üyeler faiz artırımını değerlendirmemiz gerekip gerekmediğini sorguladı. Mevcut koşullarda beklemenin ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca hem gelişmeleri hem de gelecek verileri yakından izlemenin doğru bir yaklaşım olduğuna karar verdik" dedi.

Enflasyon riskleri öne çıkıyor

AMB, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından geçen ay G7 ülkeleri arasında faiz artıran ilk merkez bankası olmuştu. Banka, çatışmaların tetiklediği enflasyonist baskılarla mücadelede G7 ülkeleri arasında öncü konumunu sürdürürken, Lagarde basın toplantısında, "Enflasyon görünümüne yönelik riskler yukarı yönlü" ifadelerini kullandı.