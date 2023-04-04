Ambiyans, yabancı satın alma gruplarını Türkiye’ye getiriyor

En son 150 katılımcı firmanın stant kurduğu ve 2-5 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuarı 12 bin kişi ziyaret etti. Başta Rusya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Cezayir, Fas, Lübnan, İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Balkan ülkeleri, Sahra Altı Afrika ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 84 ülkeden 2 bin ziyaretçi ağırlandı.

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş: “Üretime dayalı yeni ekonomi modellerini destekleyen fuarımız; sofra, pişirme, dekoratif aksesuar, plastik, pratik ev gereçleri ve elektrikli ev aletleri sektör üreticilerini bir araya getirerek uluslararası ticaretin güçlenmesine katkı sağladı. Gerçekleştirdiğimiz organizasyon, sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve çok uluslu markaların, inovasyon ve patentlerini gelen yabancı ziyaretçiler aracılığıyla da dünyaya tanıtarak ihracattaki paylarını artırdı. 31 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında kapasitesini daha genişleterek gerçekleştireceğimiz Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuar’ına en az 300 katılımcı ve daha da fazla yabancı ziyaretçi bekliyoruz” dedi.