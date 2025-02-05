AMD, yapay zeka ile gelir tahminlerini askıya aldı: Yatırımcılar endişeli

Advanced Micro Devices (AMD), yatırımcıları ve piyasa analistlerini şaşırtan bir karar alarak, yapay zeka çipleri için spesifik gelir tahmini paylaşmayı durdurdu. Son çeyreklerde bu alanda belirli rakamlar açıklayan şirket, son olarak 2024 yılı için yapay zeka grafik yongası gelir tahminini 5 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Ancak Salı günü yapılan dördüncü çeyrek finansal rapor sunumunda, bu rakamla ilgili yeni bir rehberlik sunulmadı.

Şirketin analistlerle yaptığı görüşmede bu değişiklik sorulduğunda, AMD CEO’su Lisa Su, “Baktığımız şey, kesinlikle veri merkezinin ilk yılı için GPU işi. İşin gidişatı konusunda net bir ilerleme kaydetmek istedik - iş şu anda 5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ve 2025'e girerken, iki işletme arasında neler olup bittiğine dair bazı renklerle birlikte, rehberliğimizin daha çok segment düzeyinde olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

AMD’nin en son açıklanan dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, şirketin veri merkezi işletmesi analistlerin 4,1 milyar dolarlık gelir beklentisinin altında kalarak 3,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, yapay zeka grafik yongalarını da içeren toplam veri merkezi gelirini kapsıyor.

Buna rağmen şirketin yapay zeka çipi geliri, 2024 yılı boyunca yüzde 69 büyüme kaydederek toplam 12,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak şirketin belirli bir gelir tahmini sunmaması, yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açtı.

Şirketin yeni stratejisi, yapay zeka çip pazarındaki güçlü rekabetle ilişkilendiriliyor. NVIDIA’nın yapay zeka çipi alanındaki baskın konumuna karşı AMD, MI300X serisi çipleriyle rekabet etmeye çalışıyor. Ancak belirsiz gelir tahmini, şirketin gelecekteki pazar payı konusunda soru işaretleri oluşturdu.