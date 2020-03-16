American Airlines, uçuşlarının yüzde 75'ini azaltacak

16 Mart 2020

ABD'nin en büyük havayolu şirketi American Airlines Cumartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle 6 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşlarının %75'ini kesmeyi planladığını ve geniş gövdeli

uçaklarının neredeyse hepsini yere indireceğini açıkladı.



American Airlines açıklamasını, ABD'nin 16 Mart'tan itibaren seyahat yasaklarını İngiltere ve İrlanda'yı da kapsayacak şekilde genişletme kararı almasının ardından yaptı.



Trump yönetimi aynı zamanda Kongre'den zor durumdaki ABD havayolu şirketleri için finansal destek talep edeceği sinyalini verdi. Şirketin aldığı uçuşları durdurma kararı Asya, Avusturalya,

Avrupa, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'ya olan uçuşların da neredeyse hepsini kapsıyor.