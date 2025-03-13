Amerikalıların çoğu endişeli! Trump ekonomisi tartışma yaratıyor

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve Çarşamba günü tamamlanan anket, Amerikalıların büyük bir kısmının Başkan Donald Trump’ın ekonomi politikalarına yönelik endişelerini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 57’si, Trump’ın ithalat tarifeleri ve ekonomik adımlarının istikrarsızlık yarattığını ifade etti. Dikkat çeken bir sonuç olarak, her üç Cumhuriyetçiden biri de Başkan’ın ekonomi yönetiminin dengesiz olduğunu belirtti.

Ankette, Amerikalıların yüksek fiyatlarla mücadeleye öncelik verilmesini istediği, ancak Trump’ın ekonomi politikalarının maliyetleri düşürmek yerine artırabileceği yönündeki kaygıların arttığı görüldü. Katılımcıların yüzde 70’i, yüksek gümrük vergilerinin bakkaliye ve diğer günlük harcamaları daha pahalı hale getireceğini düşündüğünü belirtti.

Trump'ın genel başkanlık onay oranı yüzde 44 olarak kaydedildi ve bu oran, 3-4 Mart’ta yapılan önceki ankete kıyasla değişmedi. Ancak, hayat pahalılığı konusunda performansı daha düşük puan aldı ve yalnızca yüzde 32 oranında onaylandı. Ankette, 10 Demokrattan dokuzu ve 10 Cumhuriyetçiden altısı, ticaret politikalarının tüketici fiyatlarını artıracağını öngördüklerini ifade etti.

Ekonomi politikalarına yönelik bu eleştiriler, Trump’ın yaklaşan seçim sürecinde ekonomi alanındaki stratejilerini nasıl şekillendireceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.