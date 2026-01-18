Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed’in para politikası adımlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor. Bu ay beklentiler Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde... ABD Başkanı Trump ve yatırımcılar indirim beklerken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu her geçen dakika sıklaşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yılın şlk Fed faiz toplantısı 26 Ocak saat yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

18 Ocak Pazar günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 4.6 şeklinde...