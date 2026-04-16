Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için kritik bekleyiş sürüyor ve küresel piyasalar toplantı tarihine kilitlendi. ABD’de enflasyonun yükselmesi tedirginliği artırırken tarih araması sıkça yapılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı...
Fed’in yılda sekiz kez gerçekleştirdiği toplantılar, para politikasının yönünü belirliyor. Nisan ayına ilişkin toplantı tarihi ve kararın açıklanacağı gün, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında... Nisan ayı ilerlerken sıkça gelen sorulardan biri de "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak. 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçecek.
16 Nisan 2026 Perşembe piyasa beklentisine göre yüzde 97.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.