Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed’in yılda sekiz kez gerçekleştirdiği toplantılar, para politikasının yönünü belirliyor. Nisan ayına ilişkin toplantı tarihi ve kararın açıklanacağı gün, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında... Nisan ayı ilerlerken sıkça gelen sorulardan biri de "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Fed faiz kararı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak. 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçecek.

16 Nisan 2026 Perşembe piyasa beklentisine göre yüzde 97.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.