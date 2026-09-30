Fed toplantıları her zaman büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ekim ayında da yine kritik bir toplantı gerçekleşecek. Dünyanın gözü bu kararda olacak. Peki, Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman duyurulacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak?

Fed faiz toplantısı ne zaman?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların 45,9'u 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 baz puan faiz artışı bekliyor.