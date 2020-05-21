Amgen Türkiye GM Güldem Berkman: COVID-19 aşısı Mayıs 2021’e kadar bulunmuş olur

21 Mayıs 2020

İyi Bir Dünya'da bu haftanın konuğu olan Amgen Türkiye ve Gensenta GM Güldem Berkman Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı.

Türkiye ilaç pazarında Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alarak dikkatleri üzerinde çeken Amerika merkezli Amgen’in Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, koronavirüs aşısının araştırma süreciyle ilgili bilgiler verdi. Aynı zamanda biyoteknolojik ilaç alanında araştırmalar yürüten Gensenta’nın da Genel Müdürlüğünü yürüten Berkman, “Şu anda ilaç endüstrisi tarihinde görülmemiş bir işbirliği var. Dünya genelinde 80 ayrı ortak girişim COVID-19 aşısı üzerinde çalışıyor. 100 aşı alternatifi üzerinde bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Mutlaka biri olmazsa diğeri başarı gösterecek. Sonrasında geliştirme süreci başlayacak, klinik süreç geçirilecek yani bir grip aşısı gibi kolay bir iş değil. Tüm bunlar göze alındığında aşı açıklamasının Ekim 2020 ila mayıs 2021 arasında yapılacağını söyleyebiliriz” dedi.

Amgen olarak dünya geneline yayılan laboratuvarlar ve ortaklıklarla koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Berkman, bu araştırmaların da üç ayakta devam ettiğini söyledi. Berkman’ın verdiği bilgiye göre Amgen, işbirliği yürüttüğü bir şirketle birlikte koronavirüs bulaşan kişilerin ürettiği antikorlar üzerinde çalışıyor. “Antikorun yapısını anlamaya çalışıyoruz. Bunu başardıktan sonra laboratuvar ortamında antikor geliştirmeyi ve sonrasında seri üretime geçmeyi planlıyoruz” diyen Berkman, sürecin yarısına yaklaştıkları bilgisini de verdi.

Amgen’in ayrıca Yeni Zelenda’daki genetik laboratuvarında koronavirüsün gen yapısı üzerinde çalıştıklarını belirten Güldem Berkman, bu çalışmanın amacının da aşı geliştirmek olduğunun altını çizdi.

Berkman ayrıca, Amgen’in globalde koronavirüsle mücadeleye 12.5 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu hatırlatarak, bunun 1 milyon TL’sinin Türkiye’ye aktarıldığını vurguladı.