“Ana hedefimiz, Türk mobilya sektörünü ilk 5’e sokmak”

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul edilen mobilya sektörü, son dönemde artan maliyetlerle birlikte yaşadığı sorunları çözmeye çalışırken aynı zamanda yeni pazar fırsatlarıyla yoluna devam ediyor.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOYSAD Başkan Vekili Davut Doğan, Türki mobilya sektöründe açıklanan son verilerin yeni rekorlar kırıldığını gösterdiğini söyledi.

Verilerin gelecek açısından da son derece olumlu işaretler olduğunu belirten Doğan, “Ülke ekonomisi açısından önemli bir değere sahip olan mobilya sektörü bugün, 250 bin direkt ve 500 bin dolaylı kişiye istihdam yaratıyor. Sektör olarak 2021 yılında 4,8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına imza attık, 2022 yılında ise 5,8 milyar dolar büyüklük bekliyoruz. Bu yolda her yeni ay, bizi hedefimize 1 ay daha yaklaştırıyor. Örneğin; mobilyada ihracat rakamı Mayıs ayında yüzde 14,4'lük artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise yüzde 30’luk bir ihracat büyümesi kaydedildi. Bu sektörümüzün ülke ihracatına verdiği katkıyı göstermesi açısından son derece önemli bir rakam. MOYSAD olarak bizim ana hedefimiz Türk mobilya sektörünü dünyada bugün olduğu yedinci sıradan ilk 5 arasına sokmak.” şeklinde konuştu.

İhracat rakamlarında ülkenin politik durumunun da öneli rol oynadığına işaret eden Doğan, bu kapsamda, Suudi Arabistan ile olan ilişkileri normalleşme yoluna girmesinin yanı sıra NATO konusunda bir krize dönüşen İsveç ve Finlandiya’nın üyelikle ilgili sorunlarının çözümünün de özellikle dış pazarda sektöre ciddi artılar sağlayacağını aktardı.