Ana sanayi frene bastı tedarikçi zorda
Türkiye’de son 10 yılda büyüme trendinde olan otomotiv tedarik sektörü, ihracatta düşüşe geçti. Geçen yıl yoğunluktan birçok firma tatile çıkamamıştı. Bu yıl ise VW'ye iş yapan bir firma cumayı "zorunlu tatil" yaptı. (Aysel Yücel'in haberi)
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