  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri başlıyor
Takip Et

Anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerinin bu hafta başlayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılara verilecek müsilaj desteği belli olduBalıkçılara verilecek müsilaj desteği belli olduEkonomi Haberleri
Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarına ertelemeKuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarına ertelemeEkonomi Haberleri