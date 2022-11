Anadolu Aslanları Amerika’da atağa kalktı

Takip Et

Dilek Eski BEZİRKAN

New York

İş dünyasının Amerika pazarında yapılanması giderek güçleniyor. Son olarak Amerika’da şube açan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), kurulduğundan bu yana geçen 2 ay içerisinde 200 üyeye ulaştı. ASKON Amerika Bolge Başkanı Ayhan Özmekik, ASKON’un Amerika’nın en büyük iş dünyası derneği haline geldiklerini savunarak, önümüzdeki yıl düzenlemeyi planladıkları ticaret zirvesi ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’ın 3 ay önce Amerika’ya yaptığı ziyaret sırasında kendilerine böyle bir görev verdiklerini anlatan Özmekik, amaçlarının Amerika’da iş yapan Türkleri biraraya getirmek olduğunu kaydetti. İki ay içerisinde 200 üyeye ulaştıklarını ifade eden Özmekik, “Amerika’daki en büyük iş adamları derneği haline geldik. Güzel bir başlangıç oldu bizim için” dedi. Derneğin başkent Washington bolegesinde de temsilciliğinin olduğunu ifade eden Özmekik, şöyle konuştu:

“Hızlıca teşkilatlanmamızı sürdürüyoruz. Amaç amerika’da iş yapan vatandaşlarımızı bir araya getirmek. Birlik ve beraberlik içerisinde iş yapabilme kabiliyetlerinin artırılmasini ve Amerika’ya gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Amerika’da ihracat üsleri kurmak istiyoruz. Bu işlerde Türk yatırımcılarımıza depolama, online satış yapmaları konusunda destek de bulunmayı amaçlıyoruz. Online satış yapan iş insanlarımızın yaşadıkları sıkıntıları da gidermek istiyoruz. Birçok arkadaşımız burada şirket kurmak istiyor, ancak zaman zaman bu konuda zarara uğruyorlar pazarı tanımadıkları için. Bu vatandaşlarımızın bu konuyu bize danışmanlarını ve ASKON güvencesi altında iş yapmalarını istiyoruz."

Kadın ve genç girişimci

Dernek olarak özellikle kadın ve genç girişimcileri desteklemeyi ve sayılarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özmekik, “Gençler okumak için Amerika’ya geliyor ve burada kalmak istiyorlar. Buradaki Türk toplumunda birlik ve beraberlik konusunda sorun olduğu için onlara yeterince destek olamıyoruz. ASKON olarak gençlerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

En fazla kadın üyesi olan derneklerden biri olduklarını savunan Özmekik, “Yaklaşık 50’ye yakın kadın üyemiz var. Bu üyelerimizin çoğu emlak, cafe-restoran işletmeciliği alanında faaliyet gösteriyor. Kadın girişimci sayısıni ile faaliyette bulundukları sektörlerin çeşitliliğini artırmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu konuda desteklerimiz olacak” diye konuştu.

Amerika'ya Mobiliyum Mobilya AVM

Dernek bünyesinde çoğunlukla restoran işletmeciliği, broker, emlak, inşaat ve enerji sektörü ile AVM’lerde faaaliyet gösteren üyelerin olduğunu ifade eden Özmekik, hedeflenen sektörlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Otel ve renevasyon alanında Amerika’da 60 milyar dolarlık hacim var. Türkiye’de otelcilik çok gelişmiş durumda. Amerika’da böyle değil. Bazı arakadaşlarımız bu sektöre girmek istiyor. Yine mobilya sektöründe son zamanlarda bize çok ulaşıyorlar. Biz de burada Bursa İnegöl’deki gibi Mobiliyum Mobilya AVM benzeri bir yapılanma hedefliyoruz. 15-20 firma biraraya gelip boyle bir yapılanmaya gidilebilir. Bu anlamda bize talepler geliyor. Örneğin İKEA sadece 40 dükkanı ile yıllık 6 milyar dolar ciro yapıyor. Türkiye’nin mobilya ihracatı sadece 300 milyon dolar. Yani 1 milyar doları hedeflesek bile yine de yetersiz. Yine hedeflenen rakama yaklaşılmış sayılmıyor. Farklı ürünlerin ihracatına örnek olarak de TSM Brand’ı gösterebiliriz. Türkiye’de üçüncü fabrikasını açma yolunda olan bu firmamız ayrıca Türkiye’nin en büyük ihtracatçılarından biri olma yolunda ilerliyor."

İnşaat sektörü öncülerine çağrı

İnşaat sektörünün dünyada çok büyük bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin 1 milyar doların üzerinde hacme sahip firmalar sıralamasında Çin ve Amerika’dan sonra ucuncu sırada yer aldığını kaydeden Özmekik, sektörün öncülerine de bir çağrı da buundu. Özmekik, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki büyük inşaat firmalarının Amerika’ya gelip iş yapmaları gerekiyor ki o sektörde Türkler gelişebilsin. İnşaat sektöründe 300-400 kalem var. Bu büyük firmalar iş yaparken diğer Türk firmaları da fayansını yapar, kapısını yapar. Büyük firmalar burada iş yaparsa bu kalemlerdeki mallar Amerika pazarında yer almış olur. Şu anda sözünü ettiğimiz kalemdeki malları tek tek bu pazara getiriyoruz, ancak çok satmıyor. Dolasıyla bu sektörün hakettiği gibi başarılı olması için sektörün öncülerinin burada faaliyet göstermelerine ihtiyacımız var. Bu vesileyle onlara seslenmek istiyorum, buraya gelip yatırım yapmaları konusunda. “

Oyuncak sektörünün de Amerika’da büyük bir pazar olduğunu ifade eden Özmekik, sektörün güçlü oyuncusu Çin’e karşı olan olumsuz algının Türkiye aleyhine değiştirilmesi halinde sektörde Türkler’in başarılı olabileceğini söyledi.

Türkiye'ye üretim gezisi

Son dönemde Amerika’nın Türkiye’yi tanıdığını ve üretim yapılabilecek ülke olarak olarak bildiğini ifade eden Özmekik, ancak bu konuda yine de ciddi çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladi. Bu konuda hem sivil toplum örgütleri hem de de devletin çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade eden Özmekik, konuyla ilgili hedeflerini şöyle anlattı:

“Biz de bukapsamda ileride buraaki ülkelerin ticaret ve sanayi odaları üyelerini Türkiye’de davet etmeyi hedefliyoruz. ASKON olarak Türkiye’deki üretim üslerini, fabrikaları gezdireceğiz. Birlikte ne yapabileceğimiz üzerinde duracağız. 1 yıl sonra bu girişimlerde bulunup iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı planlıyoruz. Ancak önümüzde bir seçim var ve 2 ay sonra seçim gündemi oluşacak. Bu tür çalışmaların hayata geçirilmesini zorlaştırabilir."

Sorunlar ve öneriler

Amerikan pazarındaki oyuncuların Türkiye ile çalışması noktasında bazı kaygılarının olduğunu kaydeden Özmekik, bunların giderilmesi gerektiğini belirterek, şu opnerilerde bulundu:

“Amerikalılar birşey istediklerinde çok net isterler, büyüklük, kullanılacak materyal ya da hangi şekil istediklerini çok net ifade ederler. Türkler bunun karşısında daha iyiyi yapma girişiminde bulunuyorlar. Ancak Amerikalılar’ın istekleri çok nettir. Daha iyisini yapmaya gerek yok. Üretimi karşılayacak yatırımın da yapılması gerekiyor. Türkler fazla üretim yapma noktasında endişe taşıyorlar. Bir daha sipariş alamadıkları için batma endişeleri nedeniyle üretim yapmakta çekingen davranabiliyorlar. Amerikalılar da bu durum karşısında satın almak istemiyorlar. Örengin Wallmart’a girmek hem kolay hem de zor. Walmart bugün mağazalarına mal alırken depoluyor. Dolayısıyla bu pazarda yer alabilmek için zamanla üretim artırılmalı. Diğer önemli bir konuda güvenilirlik. Kalitenin korunması noktsaında süreklilğin sağlanamaması sorunu var. Türkiye ile ilişkiler iyi. Ancak Amerikalılar Tükiye’yi üretim üssü olarak göremiyor."

New York'ta trend ve Trade Türkiye Zirvesi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (AŞKON) Amerika Bölge Başkanı Ayhan Özmekik, ilki 17 Ocak 2023’te düzenlenecek olan Trend and Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi’nin New York’ta Türk Evi’nde gerçekleştirileceğini söyledi. Özmekik, zirvenin ASKON Genel Merkez ,New York Ticaret ve Sanayi Odası,New Jersey Ticaret ve Sanayi odası, Ortadox Yahudi Ticaret ve Sanayi Odası, African Ticaret ve Sanayi Odası, Kore Ticaret ve Sanayii Odası, Paterson Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından desteklendiğini ifade etti. Türk Evi Fuaye alanında düzenlenecek olan ticaret zirvesinin, Türkiye ile ticari ilişkileri bulunan, mevcut ilişkileri işlem hacmi bakımından arttırmak isteyen, daha fazla Amerikalı yatırımcıyı ülkemizde görmeyi amaçlayan ticaret ve sanayi odalarının üst düzey katılımı ile gerçekleştirileceğini kaydeden Özmekik, şoyle devam etti:

400 iş insanı

“Ayrıca ASKON Amerika üyeleri ve Amerika’da ticaretle uğraşan vatandaslarimizin kaynaşması ve birbirleriyle iş yapabilmesi açısından gelecek yıllarda gelenekselleşerek önemli bir zirve haline gelecek. Farklı eyaletlerden sanayi ve ticaret odaları, dernekler, meslek kuruluşları ve girişimciler, Amerika’daki diplomatik misyon temsilcileri ve medya kuruluşlarına bağlı 400 civarında iş insanını biraraya getirecek olan zirve ilklerin başlangıcı olacak. Bu yılki zirvenin ana teması olarak her alanda ve anlamda Trend olan Türkiye’yle Amerikalı iş adamlarının ticaret hacminin arttırılması belirlendi. Zirvede yatırım teması altında ikili ilişkilerin daha güçlü bir geleceğe adım atabilmesi için gerekenler ele alınacak. İlki düzenlenecek olan programda Türk Amerikan ticaretine ve ilişkilerine değer katan kişilere katkı ve başarı ödülleri de dağıtılacak."