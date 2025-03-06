Anadolu Efes 2024 bilançosunu açıkladı... Ne kadar ve ne zaman temettü verecek?

Anadolu Efes, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış hacmi yüzde 0,9 artarak 123,9 milyon hektolitreye ulaşırken, net satış gelirleri 231,4 milyar TL seviyesinde yatay seyretti. FAVÖK (BMKÖ) ise yüzde 4,6 düşüşle 39,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Efes İcra Başkanı Onur Altürk, 2025 yılına dair beklentilerini paylaşarak, "Bira işimizde faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda yatay veya hafif bir büyüme öngörüyoruz. Ancak her pazarda sektörün üzerinde bir performans sergilemeyi hedefliyoruz" dedi.

Bira grubunda güçlü performans

Altürk, 2024 yılı boyunca enflasyonist baskılar, tüketici güveninde zayıflama ve jeopolitik belirsizlikler gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

Özellikle bira operasyonlarının, geçen yılın güçlü bazına rağmen yüzde 8,4 büyüme kaydettiğini belirten Altürk, neredeyse tüm pazarlarda bu büyümeye katkı sağlandığını ifade etti.

Rusya'da neler oluyor?

Altürk, Rusya operasyonlarının yıl sonunda bir Başkanlık Kararnamesi ile geçici dış yönetime devredildiğini hatırlatarak, şu aşamada önemli bir gelişme olmadığını belirtti.

Altürk, şirketin mevcut ve yeni pazarlardaki konumunu güçlendirmek için fırsatları değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Anadolu Efes ne kadar temettü dağıtacak?

Öte yandan Anadolu Efes Yönetim Kurulu 2024 yılı için 754,3 milyon lira temettü önerdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun kâr payı dağıtım teklifi bildirildi.

Buna göre pay başına brüt 1,274 lira, net 1,0429 lira temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

Teklif edilen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025.

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamada temettü ile ilgili şu bilgi yer aldı:

* Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL üzerinden %127,4 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,2740 TL (net 1,0429 TL) kâr payı olmak üzere 754.342.105,062 TL tutarında kârın nakit olarak 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.