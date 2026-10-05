Anadolu iş dünyasında yeni dönem için sandık mesaisi
Türkiye genelinde oda ve borsaların 2026-2030 dönemini belirleyecek seçimlerde farklı kentlerde sandıklar kuruldu. Mevcut başkanların önemli bölümü görevini sürdürürken, yönetim değişikliğinin yaşandığı kentlerde yeni dönemin gündeminde üretim, finansmana erişim, tarım, yeşil dönüşüm ve yerel ekonominin geliştirilmesi öne çıktı.
YURT HABERLERİ SERVİSİ
Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının dört yılda bir yapılan organ seçimlerinde ekim mesaisi sürüyor. Farklı kentlerde meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde bazı listeler büyük çoğunluk sağlarken, bazı kentlerde başkanlık koltuğu el değiştirdi. Sandıktan çıkan sonuçların yanı sıra başkanların yeni dönem için verdiği mesajlarda kent ekonomilerinin üretim, yatırım ve rekabet gücüne ilişkin başlıklar öne çıktı. Farklı kentlerdeki seçim sonuçları, oda ve borsaların önümüzdeki dört yıllık dönemde kent ekonomilerinin temel sektörlerine odaklanacağını gösterdi. Manisa'da üretim, finansmana erişimi, ihracat ve dijitalleşme; Adana'da iklim değişikliği ve tarımsal üretim; Yozgat ve Aydın'da tarım ve hayvancılık; Malatya'da deprem sonrası üretimin toparlanması; Bodrum'da denizcilik öne çıkan başlıklar oldu.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın desteklediği sarı listeler 23 meslek komitesinin 22'sinde birinci çıktı. Sonuçla birlikte Yılmaz'ın desteklediği kadrolar mecliste güçlü bir temsil elde etti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda İdris Alan, Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner'in listelerinin yarıştığı seçimde mevcut Başkan İdris Alan yeniden başkan seçildi. 19 meslek komitesinde yapılan seçimlerin ardından çoğunluğu sağlayan Alan, yeni dönemde de görevini sürdürecek.
Adana’da tarımda yeşil dönüşüm gündemde
Adana Ticaret Borsası'nda (ATB) tek listeyle gerçekleştirilen meclis üyeliği seçimlerinin ardından mevcut Başkan Şahin Bilgiç yeniden başkanlığa seçildi. Yeni dönemde mecliste genç ve kadın girişimcilerin temsilinin artırıldığını belirten Bilgiç, oda çalışmalarında tarımda yeşil dönüşüm, değişen yağış rejimi ve bölgesel üretim deseninin yeniden ele alınmasına ağırlık vereceklerini söyledi. Gaziantep'te Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak organların belirlenmesi için seçim süreci başladı. GTO’da Tuncay Yıldırım 195 oy farkla kazandı. Gaziantep Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminde görev yapacak 213 meslek komitesi üyesi ile 89 meclis üyesi seçildi. GSO’da meclis başkanı ve meclis divanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimlerle belirlenecek
Konya’da 70 komitenin 68’i ‘Öztürk’ dedi
Konya Ticaret Odası'nda (KTO) mevcut Başkan Selçuk Öztürk'ün desteklediği liste 70 meslek komitesinin 68'inde seçimi kazandı. Sonuç, Öztürk'ün yeni dönemdeki yönetim yapısı açısından güçlü bir meclis desteği elde etmesini sağladı.
Malatya Ticaret Borsası'nda tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Ramazan Özcan üçüncü kez başkan seçildi. Özcan, yeni dönemde kentin tarım ve hayvancılıktaki ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini açıkladı.
Aydın Ticaret Borsası'nda mevcut Başkan Fevzi Çondur yeniden başkan seçildi. Çondur'un yeni dönem mesajlarında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile borsa üyelerinin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesi öne çıktı. Aydın Sanayi Odası'nda ise mevcut Başkan Gökhan Maraş'ın listesi 16 meslek komitesinin 15'inde birinci çıktı.
Mersin’de meclis başkanlığı için adaylık
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından meclis başkanlığı için de adaylıklar şekillenmeye başladı. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, MTSO Meclis Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Kayseri Ticaret Odası üyeleri, yeni yönetimi belirleyecek olan meslek komitesi temsilcilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde açılan sandıkların ardından Ömer Gülsoy'un kırmızı listesi seçimlerden zaferle ayrıldı. Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) tek aday olarak seçimlere giren mevcut başkan Recep Bağlamış yeni dönemde daha yüksek hizmetler olacağını söyledi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Esin Güral Argat'ın önderliğindeki Turuncu Liste, 15 meslek komitesinin tamamını kazandı. Toplam 2 bin 46 oyun kullanıldığı seçimde Turuncu liste bin 524, Turkuaz liste ise 527 oy aldı.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BİNTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Kadir Çintay’ın başkanlığındaki Mavi Liste, 10 meslek grubunun 9’unda seçimleri kazandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 16 meslek komitesinin tamamını Mavi Liste kazandı. Tek başkan adayı olarak seçime giren Mehmet Kaya yeniden başkan seçilirken, yaklaşık 4 bin üye sandık başına gitti.
Gaziantep’te üç kurumda seçim
Gaziantep'te Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak organların belirlenmesi için seçim süreci başladı. GTO’da Tuncay Yıldırım 195 oy farkla kazandı. Gaziantep Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminde görev yapacak 213 meslek komitesi üyesi ile 89 meclis üyesi seçildi. GSO’da meclis başkanı ve meclis divanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimlerle belirlenecek.