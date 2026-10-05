Anadolu iş dünyasında yeni dönem için sandık mesaisi

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Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının dört yılda bir yapılan organ seçimlerinde ekim mesaisi sürüyor. Farklı kentlerde meslek komiteleri ve meclis üye­lerinin belirlendiği seçimlerde ba­zı listeler büyük çoğunluk sağlar­ken, bazı kentlerde başkanlık kol­tuğu el değiştirdi. Sandıktan çıkan sonuçların yanı sıra başkanların yeni dönem için verdiği mesajlar­da kent ekonomilerinin üretim, yatırım ve rekabet gücüne ilişkin başlıklar öne çıktı. Farklı kentler­deki seçim sonuçları, oda ve bor­saların önümüzdeki dört yıllık dö­nemde kent ekonomilerinin temel sektörlerine odaklanacağını gös­terdi. Manisa'da üretim, finans­mana erişimi, ihracat ve dijital­leşme; Adana'da iklim değişikliği ve tarımsal üretim; Yozgat ve Ay­dın'da tarım ve hayvancılık; Ma­latya'da deprem sonrası üretimin toparlanması; Bodrum'da deniz­cilik öne çıkan başlıklar oldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın desteklediği sarı listeler 23 meslek komitesinin 22'sinde birinci çıktı. Sonuçla birlikte Yılmaz'ın destek­lediği kadrolar mecliste güçlü bir temsil elde etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Oda­sı'nda İdris Alan, Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner'in listelerinin yarıştığı seçimde mevcut Başkan İdris Alan yeniden başkan seçildi. 19 meslek komitesinde yapılan se­çimlerin ardından çoğunluğu sağ­layan Alan, yeni dönemde de göre­vini sürdürecek.

Adana’da tarımda yeşil dönüşüm gündemde

Adana Ticaret Borsası'nda (ATB) tek listeyle gerçekleştirilen meclis üyeliği seçimlerinin ardın­dan mevcut Başkan Şahin Bilgiç yeniden başkanlığa seçildi. Yeni dönemde mecliste genç ve kadın girişimcilerin temsilinin artırıl­dığını belirten Bilgiç, oda çalış­malarında tarımda yeşil dönü­şüm, değişen yağış rejimi ve bölge­sel üretim deseninin yeniden ele alınmasına ağırlık vereceklerini söyledi. Gaziantep'te Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Bor­sası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak organların belir­lenmesi için seçim süreci başla­dı. GTO’da Tuncay Yıldırım 195 oy farkla kazandı. Gaziantep Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminde görev yapacak 213 meslek komi­tesi üyesi ile 89 meclis üyesi seçil­di. GSO’da meclis başkanı ve mec­lis divanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimlerle belirlenecek

Konya’da 70 komitenin 68’i ‘Öztürk’ dedi

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) mevcut Başkan Selçuk Öztürk'ün desteklediği liste 70 meslek ko­mitesinin 68'inde seçimi kazandı. Sonuç, Öztürk'ün yeni dönemde­ki yönetim yapısı açısından güç­lü bir meclis desteği elde etmesini sağladı.

Malatya Ticaret Borsası'nda tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Ramazan Özcan üçüncü kez başkan seçildi. Özcan, yeni dö­nemde kentin tarım ve hayvancı­lıktaki ihtiyaçlarının belirlenme­sine yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini açıkladı.

Aydın Ticaret Borsası'nda mev­cut Başkan Fevzi Çondur yeniden başkan seçildi. Çondur'un yeni dö­nem mesajlarında tarım ve hay­vancılığın geliştirilmesi ile borsa üyelerinin ekonomik faaliyetleri­nin desteklenmesi öne çıktı. Ay­dın Sanayi Odası'nda ise mevcut Başkan Gökhan Maraş'ın listesi 16 meslek komitesinin 15'inde birin­ci çıktı.

Mersin’de meclis başkanlığı için adaylık

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı'nda (MTSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ar­dından meclis başkanlığı için de adaylıklar şekillenmeye başladı. MESİAD Yönetim Kurulu Başka­nı Adnan Gündoğdu, MTSO Mec­lis Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kayseri Ticaret Odası üyeleri, yeni yönetimi belirleyecek olan meslek komitesi temsilcileri­ni belirlemek için sandık başına gitti. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimlerde açılan sandıkların ar­dından Ömer Gülsoy'un kırmızı listesi seçimlerden zaferle ayrıl­dı. Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) tek aday olarak seçimlere giren mevcut başkan Recep Bağ­lamış yeni dönemde daha yüksek hizmetler olacağını söyledi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Oda­sı (KUTSO) seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Esin Gü­ral Argat'ın önderliğindeki Tu­runcu Liste, 15 meslek komitesi­nin tamamını kazandı. Toplam 2 bin 46 oyun kullanıldığı seçimde Turuncu liste bin 524, Turkuaz liste ise 527 oy aldı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Oda­sı’nda (BİNTSO) meslek komi­tesi ve meclis üyeliği seçimle­ri tamamlandı. Kadir Çintay’ın başkanlığındaki Mavi Liste, 10 meslek grubunun 9’unda seçim­leri kazandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 16 meslek komitesinin tamamını Mavi Liste kazandı. Tek başkan adayı olarak seçime giren Meh­met Kaya yeniden başkan seçilir­ken, yaklaşık 4 bin üye sandık ba­şına gitti.

Gaziantep’te üç kurumda seçim

Gaziantep'te Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak organların belirlenmesi için seçim süreci başladı. GTO’da Tuncay Yıldırım 195 oy farkla kazandı. Gaziantep Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminde görev yapacak 213 meslek komitesi üyesi ile 89 meclis üyesi seçildi. GSO’da meclis başkanı ve meclis divanı, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri 8 Ekim Perşembe günü yapılacak seçimlerle belirlenecek.