Anadolu Isuzu’da 'çevre dostu' yatırımlar hızlandı

Aysel YÜCEL



Türkiye’nin ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda elektrikli ve alternatif yakıtlı araç yatırımlarını artırıyor. Taşımacılık sektörüne yönelik yeni elektrikli aracı Big·e'nin dünya lansmanını geçen hafta Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation’da yapan Anadolu Isuzu’da yeni projeler de yolda.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun önümüzdeki dönemde birkaç önemli yatırıma imza atacağını vurgulayarak, “Hem fabrikaya hem de müşteriye dönük yatırımlarımız yolda. Özellikle otobüs tarafında büyümemizi destekleyecek yatırımlar yapacağız. Savunma sanayiinde de büyümeyi hedefl iyoruz, bununla ilgili de ürün yatırım planlarımız var. Önümüzdeki 4-5 seneyi kapsayan bir yatırım planımız bulunuyor” diye konuştu. Yeni bir elektrikli geliyor Tuğrul Arıkan, yeni bir elektrikli aracın lansmanına hazırlandıklarını açıkladı. Arıkan, yeni projenin bir elektrikli otobüs olduğunu ve dünya lansmanını önümüzdeki yıl Belçika’da düzenlenecek olan Busworld fuarında yapacaklarını söyledi. Arıkan, ayrıca bu otobüsün şehir içi yolcu taşımacılığından çok turizm sektörüne yönelik bir araç olduğunun sinyallerini verdi.

Otonomda 4. aşamaya geçiyor

Tuğrul Arıkan Arıkan, markanın otonom araçlar konusunda da önemli çalışmaları olduğunu hatırlatarak, “Şu anda otonom otobüsümüz Gebze Teknik Üniversitesi’de yürüyor ve yakın zamanda çalışmaları bitecek. Sonrasında da 4. aşama otonom otobüsü yapacağız” dedi.

Taşımacılık sektörüne yüzde 100 elektrikli Big·e sürprizi

Anadolu Isuzu, geçen hafta Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation’da taşımacılık sektörüne yönelik yeni tam elektrikli aracı Big·e’nin dünya lansmanını yaptı. Tuğrul Arıkan, 2024’te satışa sunulacak bu araçta yıllık 10 bine yakın üretim hedefleri olduğunu ve batarya paketlemesini de kendilerinin yapması sayesinde yerlilik oranının yüzde 50’nin üzerinde olacağını söyledi. Big·e, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin “son kilometre” taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlıyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e, üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor. Başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e’nin en büyük avantajlarından.

Avrupa’da NovoCITI VOLT’a ilgi artıyor

Anadolu Isuzu’nun Gebze Çayırova’daki modern tesislerinde ürettiği ve ilk yurtdışı teslimatını geçen yıl Fransa’ya gerçekleştiren elektrikli midibüs modeli NovoCITI VOLT’a Avrupa’da ilgi artıyor. Novociti VOLT, Avrupa kentlerini kapsayan Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde büyük ilgi görüyor ve sipariş almaya devam ediyor. Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan NovoCITI VOLT, tam elektrikli motoru ve tasarımıyla kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü ile modernite gibi öncelikli taleplerine cevap vermeyi amaçlıyor. NovoCITI VOLT, tasarım aşamasından itibaren bütünüyle geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak geliştirildi. Aracın tüm geliştirme aşamalarında özellikle belediyelerin ve toplu taşıma operatörlerinin ihtiyaçları dikkate alındı. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT, 268 kWh’lık kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde yolcu kapasitesi 52’ye kadar çıkabiliyor. NovoCITI VOLT’un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri ile operasyon verimliliğini en iyi hale getiriyor.