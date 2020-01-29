‘Anadolu Kaplanı’ Denizli rotasını turizme çevirdi

29 Ocak 2020

Osman Nuri BOYACI

Girişimci yönüyle ‘Anadolu Kaplanı’ olarak anılan kent, tekstilden sonra turizme odaklanarak büyüyecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale ile 19 antik kentin bulunduğu bölgelerin tanıtımına ağırlık vereceklerini söyledi. Girişimci yapısıyla ‘Anadolu Kaplanı’ unvanını alan Denizli, son dönemde şehircilik alanında da değişim gösteriyor. 3.5 milyar dolara ulaşan ihracatıyla Türkiye sıralamasında 9’uncu il olan Denizli, lokomotif sektörü tekstile; mermer, kablo, gıda ürünlerini de ekleyerek büyüyor. 19 antik kentin bulunduğu, şifalı termal kaynaklara sahip Ege’nin incisi, pastadan hak ettiği geliri almak için rotasını turizme çevirdi. DÜNYA’nın ‘Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisinin konuğu olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, 2014 yılında büyükşehir unvanı alan Denizli için yapılan çalışmaları ve gelecek planlarını anlattı.

Dokuz yıldır belediye başkanlığını yaptığı Denizli’nin 2004 yılından bu yana ulaşım, alt yapı, hava kirliliği, yeşil alan, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yapılan yatırımlar ve çalışmalarla bir dünya kenti haline geldiğini söyleyen Zolan, kentin Avrupa’daki ya da Amerika’daki şehirlerden eksiğinin olmadığını, fazlasının olduğunu belirtti. Zolan, 19 antik kentin yanı sıra Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye sahip olan Denizli’nin turizmden hak ettiği payı alması için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.

Yeniden başkan seçildiğiniz 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirebilir misiniz?

2019 yılı Denizli’de yaptığımız işlerin final yılı oldu. Ege’nin en büyüğü olan Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin, birçok tesisimizin açılışını yaptık. Ulaşım alanındaki çalışmaları, alt yapı tesislerini tamamlayıp hizmete aldığımız bir yılı geride bıraktık. 2019 yılında yerel seçimler oldu, biz tekrar partimiz tarafından aday gösterildik. Seçim sürecinde ilk açıklamamda kimseye eleştiri anlamında, negatif anlamda söz söylemeyeceğimi, iftira, karalama noktasına girmeyeceğimi net bir şekilde belirtmiştim. Bu açıklamamın nedeni rakiplerimi değil kendimi bağlamaktı. Kimseye laf söylemeyeceksin, yaptırmayacaksın, sadece yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacaksın diye yol haritası çizmiştim. Bu açıklamam kabul gördü. 31 Mart seçimlerinde ufak tefek hassasiyetler oluşmuş olabilir, ama hafızalarda kalıcı derin yaralar açan bir olay ya da söylem yaşanmadı. Bu da aslında hem demokrasimizin, hem Denizli’mizin kazancıdır. Seçim, hayatın sonu değil. 31 Mart seçimleri başarılı bir şekilde geçti. Sonuçta görevimize devam ettik. Başkanlık görevini devralmadığımız için terimiz soğumadan final işlerimizi tamamladık, detaylarını çalıştık.

Denizli’de 2019 yılında hangi sorunlar öne çıktı?

2019 yılında projeleri çalışma anlamında başarılı bir yıl oldu. Denizli’nin birçok sorunu çözüldü. Hayati anlamda olağanüstü sıkıntı veren bir sorun yok. Denizli’nin ihtiyaçları, yapılması gerekenler var ama şehir, ulaşımdan altyapıya, yeşil alandan spor alanlarına kadar her yönüyle çok iyi bir noktaya geldi. Sıkıntı veren hususlar ortadan kaldırıldı. Şu anda hayati bir ihtiyaç gözükmüyor ama sosyal, ulaşım, spor, kültür sanat boyutunda ihtiyaçlar devam ediyor. Yapılması gereken işlerimiz var, onları yapmaya devam ediyoruz. 2024’te Allah ömür verir de görevimizi tamamlarsak, 13 yıl belediye başkanlığı yapmış olacağız. Denizli’de en uzun süre görev yapan belediye başkanı olacağız. Bu büyük bir onur ve şeref. Bir de 7 yıl başkan yardımcılığı görevimizi de düşündüğümüzde Denizli’ye uzun süre hizmet etmiş olduk.

Göreve geldiğinizde kentin han gi sorunları vardı, ne gibi çalışmalar yaptınız?

Denizli’de 2004'te hizmet yürüyüşü başladı. Bu şehre hizmet vermek, kronikleşen sorunları çözmek adına çok ciddi mücadele verildi. Bu şehirde nefes alınacak hava yoktu, gidilecek park yoktu. Şu anda binin üzerinde park var. Kişi başına 15 metrekare yeşil alan düşüyor. Bu oran Avrupa’da 8 metrekaredir, bizde 15 metrekare. Altyapı ayrı bir konu. İçme suyumuzun yüzde 60’ı toprağa, yüzde 40’ı evlere gidiyordu. Hatların eski olması nedeniyle halk sağlığı anlamında birçok riske de açık haldeydik. Susuzluk sıkıntısı yaşıyorduk. Dev bir altyapı hamlesine giriştik, su hatları komple değişti. Kanalizasyonumuzu da baştan aşağı yeniledik. Yağmur suyu hattı yoktu. Kanalizasyonlara bağlanmış, yağmur yağdığında kanalizasyon kaldırmıyordu, evlerin bodrumlarını pis sular basıyordu. Müstakil yağmur suyu hattı döşedik. Şehrimizin 3’te ikisi tamamlandı. Son bölümü devam ediyor. Bu altyapı yenilenmemiş, yüzde 60 su hala toprağa gidiyor olsaydı; bugün Denizli susuzdu. Bir gün su verip bir gün verememe riski olacaktı. Çok şükür bugün halkımıza Türkiye’nin en temiz suyunu içiriyoruz.

Şehrin tamamında altyapı çalışmaları bitti mi?

Şu anda 5 mahallede sürüyor. Daha sonra Sevindik ve Sümer Mahallesi’ne geçeceğiz, ihalesi yapıldı. Merkezefendi Mahallesi’nin bir bölümünde, Yenişehir’de içme suyu hattı değişecek. Hürriyet ve Kayıhan Mahallesi’ni bitirdiğimizde yüzde 90’ını tamamlamış olacağız. Denizli’de 8 kapalı yüzme havuzu, basketbol, tenis sahaları, kapalı spor salonları yaptık. Çocuklarımıza spor yapma imkan sağladık. Ulaşımda köprülü kavşakları yaptık, yeni yollar açtık. Yerli ve milli Trafik Yönetim Sistemi geliştirdik. 100 kavşakta uyguluyoruz. Kavşaktaki trafik akışına göre ışık geçişlerini belirliyor. 7 kavşağı aynı anda koordine ediyor.

DENİZLİ'NİN 20 OLAN PLAKASI 2020'DE UĞUR GETİRECEK

Belediye Meclisi 2020 yılını De nizli yılı ilan etti. Bu kapsamda ne gibi etkinlikler düzenlenecek? 2020 yılı tesadüfen bize nasip oldu. Trafik plaka numaramız 20. Bu yıl iki 20 yan yana geldi. Tabi ki böyle bir şey 101 yılda bir gerçekleşecek. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok talep geldi. 2020, Denizli’nin Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması için ayrı bir anlam taşıyor. Denizli zaten dünya kenti olma noktasında hızla ilerliyor. 2.5 milyon turistin geldiği, Türkiye’de turist sayısında 5. sırada olan Denizli’nin bu noktada daha ileri gitmesini istiyoruz. Bu şehri istihdam, yatırım anlamında ileri götürecek olan sektör turizmdir. Büyük potansiyelimiz var. 19 antik kenti, Pamukkalesi, tarihi, kültürü, inanç turizmiyle, yamaç paraşütü, balon turları, yayla turizmi, özellikle jeotermaliyle sağlık kaynaklarıyla çok çeşitli güzelliklere sahip. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım.

Turizmde şu anda potansiyelimizin yüzde 10’unu kullanıyoruz. Denizli’nin büyüyeceği nokta turizmdir. Şu anda onu da hissediyoruz. Termal iyi gelir kampanyasıyla, sektörün büyümesiyle turist sayısı her geçen gün artıyor. Otellerde yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Tüm işadamlarımıza söylüyorum. Denizli’de bugün en verimli yatırım otelciliktir. Kaliteli otel ihtiyacını hissediyoruz. Turizmde büyümeyi sağladığımızda hem yatırımlar gelecek, hem de istihdam büyüyecek. Tabii ki; bizim kadim sektörümüz tekstil devam edecek. Ana hedefimiz turizm alanında Denizli’yi daha iyi tanıtmak. Otel yatırımı yapacak işadamlarımız var. Bu sene temel atmalar olabilir. Bir kaç yıl içinde faaliyete alındığını göreceğiz. 3-4 otel yatırımı söz konusu. Bu bizi mutlu ediyor.

Pamukkale’den 2 milyon lira kazanıyor

Pamukkale’nin gelirlerinin Denizli’nin elinden alınmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Osman Zolan, “Denizli belki alamıyor gibi gözüküyor, ama belediye olarak bizler yaptığımız girişimler, hukuki süreçler sonunda girişten belli bir pay alır hale geldik. Bu payın yüzde 25’i Büyükşehir’e, yüzde 75’i ilçelere aktarılıyor. Antik havuzun su kaynağı bize devredildi. Oradan da aylık belli bir gelir alır hale geldik. Laodikya’nın girişinden de gelir alıyoruz. Bunlar bizlerin sessizce yoğun gayretiyle alınan sonuçlar. Pamukkale’den büyükşehir belediyesi olarak bize ayda 1.5-2 milyon lira geliyor. Gelen turistleri şehre çekmemiz, sağlık turizmini geliştirmemiz, kalış süresini artırmamız gerekiyor. Bunları sağlarsak Denizli turizmden alması gereken payı alır” diye konuştu.

TRAFİKTE YÜZDE 25 RAHATLAMA SAĞLANDI

Denizli akıllı şehir uygulamalarında ne durumda?

Akıllı şehir noktasında tevazu gösteremeyeceğim. Türkiye’de bu alanda ilk 4’teyiz. 24 akıllı şehir uygulamamız var. Trafik uygulaması Türkiye’de ilk. Trafikte yüzde 25 rahatlama sağlandı. Skada sistemimiz var. Şehir merkezindeki 42 su deposunu birbirine bağladık. Ekrandan hangi depoda ne kadar su olduğunu görebiliyoruz. Bir depodaki fazla suyu müdahale etmeden diğerine aktarıyor, çıkışlarda bulanıklık olduğunda suyu otomatik kapatıyor. Belediye otobüslerindeki akıllı şehir uygulamalarıyla halkımız otobüsünü takip edebiliyor.

Turizmde çekim merkezi haline geldik

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, "Dış turizmimiz güçlü. İç turizmde de Bağbaşı Yaylası ve Teleferik, Denizli Kayak Merkezi ile çekim merkezi haline geldik. Bugün Denizli misafir kabul edebilir durumda. Evimiz dağınık değil, derli toplu. Dünyaya açılabilir, tüm Türkiye’yi davet edebilir hale geldi. Tüm kuruluşlarımızla el ele vererek 2020 yılını Denizli’nin güzelliklerini anlatarak geçirmek istiyoruz" diyor.