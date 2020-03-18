Anadolu, kısa vadeli borcunu çevirmek için can suyu istiyor

18 Mart 2020

Anadolu’nun dört bir yanındaki iş dünyası temsilcileri, koronavirüs paketine ilişkin görüşlerini dile getirdi. İş dünyası örgütlerinden gelen önerilerde, teslime hazır ihracat ürününe yönelik talep iptalinde Eximbank’ın sigorta hizmetinin devreye almasından, kısa vadeli borçlar için can suyu kaynağının sağlanmasına kadar çok sayıda istek bulunuyor.

● “RAPORUMUZU BAKANLIKLARA İLETTİK”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüs salgınının ekonomiyi de etkilediğini belirterek, “Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik” dedi. Burkay, “Firmalarımızın finansal darboğaza düşmesini engellemek amacıyla Hükümetimiz tarafından hazırlanacak destek ve önlem paketi kritik önem taşımaktadır” diye konuştu. Burkay, “Koronavirüs sürecini en başından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) ve bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

● “HÜKÜMETLE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Krizin olumsuz etkilerinin en aza indirgenebilmesi için iş dünyası ile hükümetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İran ve Irak sınırının kapatılması ile Türkiye için yaklaşık 17 milyar dolarlık ticaret tehlikeye girdi. Dış ticarette taahhütleri yerine getirememe ve bunun neticesinde piyasalar nakit akışının durma riskiyle karşı karşıya” şeklinde konuştu. Yıldırım şöyle devam etti: “Devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) alarak, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj ithal eden işletmeler taahhüt edilen sürede malı teslim edememe ve buna bağlı olarak da DİİB kapsamındaki teşviklerden yararlanamama riskiyle karşı karşıya.”

● “TEDBİR ALIP GELECEĞİ TASARLAMALIYIZ”

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu, koronavirüsle ilgili iş dünyasına da sağduyu çağrısı yaparak, “Kısa vade tedbirler ile orta ve uzun vade planlarımızı birbirine karıştırmadan, ancak ilişkilendirerek geleceği tasarlamamız gerekiyor” dedi. Konyalıoğlu, “İşletmelerimizde kısa vadeli planlarımızda revizeler zorunlu olsa da faizlerin özellikle devlet bankalarında düşük seviyede tutuluyor olmasının da desteğiyle uzun süredir beklemeye aldığımız yatırım kararlarımızın değiştirilmemesi gerektiğini, orta ve uzun vade planlarımızın devam etmesi için her makamda ve seviyede gayret edilmesi gerektiğini değerlendiriyorum” diye konuştu.

● “BORÇLAR İÇİN CANSUYU KREDİSİ VERİLSİN”

Salgının ekonomiye zararının en aza indirilmesi için çeşitli adımlar atılması gerektiğini bildiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu kapsamda ihracatçı firmaların kısa vadeli borçları için cansuyu kredisi verilmeli. Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredilerinin (Eximbank dahil), Eximbank’ın diğer tüm kredilerine ilişkin geri ödemeler en az 3 ay ertelenmeli” diye konuştu. Eskinazi, yurtdışına teslimatı yapılmış mal bedellerinin alıcılar tarafından geri ödenmemesi halinde, Eximbank sigorta sisteminin devreye girmesi ve Türk bankalarınca kısa vadeli önlem kredisi sağlanması gerektiğini bildirdi.

● “TÜM ÜYELERİMİZ DURUMDAN ETKİLENDİ”

Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin erkenden alınması gerektiğini söyleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde gecikme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalı. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmeli. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmeli. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmeli” dedi.

● “VİRÜSÜN YIKICI ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ''

Halkın ve üyelerinin bilinç düzeyini artırmak üzere Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası olarak yoğun bir iletişim stratejisi yürüttüklerini belirten Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, “İç ve dış pazara çalışan birçok sektör adeta durma noktasına geldi. Bazı üyelerimiz çalışanlarına izin verip küçülmeye gitmek durumda kaldılar” dedi. Birkaç ay iş yapmadığı takdirde kapısına kilit vurmak zorunda kalabilecek işletmeler olduğunun altını çizen Çetin, “Bu nedenle SGK, kredi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi başta olmak üzere acil bir destek paketinin açıklanması son derece önemlidir'' şeklinde konuştu.

● “IRAK SINIR KAPISINDA SIKINTI VAR”

Bazı sınır kapılarında ve gümrüklerde sıkıntılar yaşadıklarını bildiren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Habur sınır kapısından ürün sevkiyatı şu an devam ediyor. Dorse ve TIR’lar değişiyor, ürün Irak’a giriş yapıyor, dorse tekrar geri geliyor ve TIR çıktığı yere ulaşıyor. Bu bağlamda gecikmeler yaşanıyor, zaman sorunları meydana geliyor” dedi. Irak sınır kapısını ve Irak ihracatını önemsediklerini aktaran Uğurdağ, “Hükümet nezdinde de görüşmelerin gerçekleşmesiyle sevkiyatların hızlanmasına ihtiyacımız var” diye konuştu. Öte yandan gıda ve diğer ürünlerde virüsten kaynaklanan fiyat artışları ve stokların birden erimesi konusunun meydana geldiğini bildirdi.

● “EKONOMİYE VİRÜS DESTEĞİ SAĞLANMALI”

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, ekonomiye virüs desteği sağlanması gerektiğini belirtti. Akıncı, ''Kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda ekonomiyi destek önlemlerinin doğru sektörlere ve alanlara verilmesi yaşamsal önem taşıyor. Destek paketinde virüs nedeniyle dış ve iç talebin hızlı düştüğü sektörler öncelikli olması gerekir'' dedi.

● “KRİZİ EN AZ ZARARLA ATLATMALIYIZ”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, koranavirüs salgınını en az zararla atlatmanın yollarına bakılması gerektiğini söyledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesinin de kaçınılmaz olacağını ifade eden Çandır, ''İşsizleri, çalışanları, iş dünyasının ve alınan kararlar gereği çalışmalarını durduran KOBİ'leri, çalışamaya devam edip pazar nedeniyle başta çiçek, tarım, tekstil sektörleri olmak üzere tüm sektörleri zor günler bekliyor” diye konuştu.

● “TEDBİRLER GÜNDEME ALINMALI”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlere ilişkin talep artış eğilimi oluşmuş ve konuyla ilgili olarak Bakanlıklarımıza, oda ve borsalarımıza, bazı işletmelerin ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiğine dair şikâyetler ulaşmıştır” dedi. Matlı şöyle devam etti: “Ayrıca şirketlerimizin, iç ve dış pazarlarda etkilendikleri durumları, gümrükleme veya lojistik alanında yaşadıkları sorunları, girdi ithalatında sorun yaşadığı için üretimde aksama yaşayan ya da yaşaması muhtemel sorunlarını devletimiz tarafından gerekli tedbirlerin alınabilmesi adına üyesi oldukları oda ve borsalarımıza iletmelerini bir kez daha hatırlatmak isterim.”

● “ÖNERİ LİSTESİ HAZIRLANIYOR”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “Bu süreçte üyelerimiz çok yoğun kayıplara uğrayacaktır. Bu çerçevede üyelerimizden gelen sorun, çözüm önerisi ve talepleri harmanlayıp çatı kuruluşumuz TOBB tek ses olarak devletimize ileteceğiz” dedi. “Belli bir süre vergi- SGK primleri gibi ödemelerin tamamen iptal edilmesi, kira, iş yeri kirası ve bu sürecin ardından sıfır faizli kredi gibi birçok argümanın devreye alınması gibi birçok öneri listesini bir iki gün içerisinde sunmuş olacağız” diyen Ülken, elbirliği ile bütün bu süreci atlatıp daha güçlü bir şekilde çıkmayı umut ettiklerini söyledi.

● “ÖDEMELER ÖTELENMELİ”

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar koronavirüs ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu konuda görüş ve önerilerimizi hükümete iletilmesi için TOBB’a geniş bir biçimde ilettik. Kapatılan işyerleri var. Bu işyerlerinde çalışan insanlar var. Dolayısıyla bu üyelerimizin KDV, SGK, Bağ-Kur, Kurumlar Vergisi gibi çeşitli ödemeleri gereken paralar var. Bunların öncelikle ötelenmesini istiyoruz. Kredi ödemeleri konusunda da önlemler alınmalı. Hükümetimizin hastalığın önlenmesi konusunda aldığı tüm kararları yerinde buluyor ve destekliyoruz.”

● “OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLSİN”

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, “Hükümet acilen çeklerin ödemeleri, kredileri durdurması gerek. Ekonomide olağanüstü hal ilan edilmesini bekliyoruz. Ayrıca AMV’lerin geçici olarak kiraları durdurulmalı. Öte yandan tüm işverenlerin devlete olan vergi gibi ödemeleri ertelenmeli” diye konuştu.

● “TESPİTLER İYİ YAPILSIN”

Öncelikle tespitlerin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle oluşan konu başlıkları şöyle açıkladı: “İç pazarda olumsuz etkilenen sektörlerin tespit edilmesi, İhracatta sipariş düşüşleri veya iptalleri yaşanan sektörlerin tespit edilmesi, ihracatta sipariş artışı yaşanan veya yaşanabilecek sektörlerin takip edilmesi, gümrükleme veya lojistik işlemlerinde yaşanan sorunların neler olduğunun belirlenmesi, Girdi ithalatında sorun yaşandığı için üretim aksaması yaşayan ya da yaşanması muhtemel sektörlerin tespit edilmesi gerekiyor.”

● “YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNE YOL ALIYORUZ”

İhracat ve ithalat yapanların aynı sorunla boğuştuğunu ve içerde de reel sektörün sıkıntı yaşadığını bildiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar şöyle konuştu: “Virüs ile ilgili kullanılacak temizlik malzemelerinin KDV oranı geçici olarak düşürülmeli, işçi çıkarılmasının önüne geçmek için işsizlik sigortası fonu devreye alınmalı, kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmeli, vergi ve prim ödemeleri ve banka kredileri ötelenmeli. Üreticilere faizsiz işletme kredi desteği verilmeli, enerji faturalarının ödemelerinde esneklik sağlanmalı. Mücbir sebep durumu devam ettiği sürece yüzde 2 oranındaki işsizlik sigortası işveren payının kaldırılması, işsiz kalan vatandaşlarımızın elektrik, su, doğalgaz ve kredi borçları ödemelerinin ertelenmesi gerektiği inancındayız.”

● “FİRMALARIN BORÇLARI ERTELENMELİ”

Bu dönemi en az hasarla atlatabilmek için, istihdam desteklerinin artırılmasının yanı sıra, firmaların kredi, vergi ve SGK gibi borçlarının ertelenmesi gerektiğini bildiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “KGF destekli yeni kredi paketlerinin çıkarılması da KOBİ’lerimiz başta olmak üzere birçok firmamız için hayati öneme sahiptir. Gerekli önlemleri zamanında alarak, bu süreci de ele ele vererek en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır” dedi.