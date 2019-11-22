Anadolu Vakfı’ndan 40 yılda 204 milyon dolarlık yatırım
Ağırlıklı eğitim ve sağlık alanında faaliyet yürüten Anadolu Vakfı, kuruluşunun üzerinden geçen 40 yılda 204 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Vakıf, bugüne kadar 50 kalıcı eser meydana getirirken, 29 bin öğrenciye burs, 80 bin öğretmene de proje eğitimi verdi.
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