AnadoluJet'in Antalya-Bakü seferleri başlıyor

AnadoluJet, Antalya-Bakü uçuşlarını 20 Haziran itibarıyla başlatıyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Bakü, önemli liman kentlerinden biri olması sebebiyle de gerek ticaret gerekse de kültür ve turizm açısından her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. 20 Haziran'dan itibaren Antalya-Bakü Haydar Aliyev Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, salı ve pazar günleri icra edilecek.

AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.