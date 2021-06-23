Anadolu'nun 151 dokuması yurtdışı fuarlara katılacak

İmam GÜNEŞ

Anadolu’nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje, geleneksel dokumalara yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtarak ticarete kazandırmayı amaçlıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) destekleri ve Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı da katkı veriyor. Sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü yer alıyor. 3 ay boyunca haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Organik giyim talebi büyüyor

“Geleneksel sanatların yitik birer hazine olmaması, bizim onları göz önünde tutmamıza bağlı" diyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti. "Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallara karışmamaları için onları yaşatmamız gerekiyor. Ayrıca genç nesillerin, zihnini ve ruhunu bu zengin anlam dünyası ile beslemeliyiz. Dünya ne kadar değişirse değişsin, gelenek, sanat, zanaat ve yerel üretim her zaman ayakta kalmalıdır. Bu nedenle Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin hayat bulmasını son derece kıymetli buluyorum. İnsanların, organik, doğa dostu ve sürdürülebilir giyim talepleri çığ gibi büyüyor. Geleneksel dokuma kültürümüzdeki doğa dostu özellikleri, dünyanın ilgisine sunabiliriz. Türkiye'nin tekstil gücü, küresel olarak giyim kültürünün yeni değerler kazanmasına katkı sağlayabilir."

Ekonomiye katkı sağlanacak

Tekstilde Türkiye’nin küresel salgına rağmen 2020 yılında dünyanın en büyük 5'inci ihracatçı ülkesi konumuna yükseldiğini dile getiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de, sektörün bu başarısının, tarihi mirasından beslendiği güçten aldığını vurguladı. Coğrafyaya özgü 500’e yakın dokuma ve sergi alanında bulunan 140’ı aşkın kumaş çeşidinin proje kapsamında tespit edildiği bilgisini veren Öksüz, şu ifadeleri kullandı: "Kendi kültürümüzden faydalanıp bunu daha üst basamaklara taşımayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında sergiyi bir sonraki adımda İstanbul’a taşımayı planlıyoruz. Yurt dışında İTHİB olarak katıldığımız fuarlarda da sergi alanları oluşturup “Geçmişten Geleceğe Türk Tekstili” başlığı altında sunmak istiyoruz."

Coğrafi işaret tescili oluşturulacak ‘Türk markası’ olarak tanıtılacak

‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesinin Anadolu’nun dokuma kumaş kültürünün araştırılması, sağlanan verilerin bir kaynakta birleştirilmesi, geleneksel dokuların analiz edilmesi, bunların bir katalogda toplanması ve koruma altına alınması aşamalarını içerdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Böylece coğrafi işaret tescilinin oluşturulması, tescil almış dokumaların üretilmesi, yöresel dokumacılığın çağdaş tasarımla “Türk markası” olarak dünyaya tanıtılması da sağlanacak” diye konuştu. Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye’nin kültürel değerlerine sahip çıkan bu tarz çalışmalara destek vermenin önemine değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise "Türk tekstil sektörünü dünyada çok daha iyi bir konuma getirmek ve Türk markası algısını dünyada yerleştirmek için yapılan tüm çalışmalara destek olmayı amaçlıyoruz" dedi. Projenin bir milat olduğunu kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Proje, sayısız dokuma ve nakış tekniğini bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası düzlemde tanıtımı için de önemli bir sorumluluk üstlenecek. Tüm değerlerimize el birliği ile sahip çıkarak ihracatla yükselen Türkiye ile ekonomimizi çok daha ilerilere taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.