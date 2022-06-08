“Anadolu’nun Liderleri Buluşması” Antalya’da gerçekleştirildi

Türkiye'nin gönüllük esasıyla bir araya gelmiş en kapsayıcı bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), “Anadolu’nun Liderleri Buluşması” Antalya’da yapıldı.

TÜRKONFED Bölgesel Yapılanma ve Derinleşme Komisyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu’nun Liderleri Buluşması’na Türkiye’nin dört bir yanından iş insanları katıldı. İki gün boyunca düzenlenen toplantılarda, bölgelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşulurken, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. Üye tabanı ile enerji dışındaki toplam dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlayan TÜRKONFED’in Anadolu’nun Liderleri Buluşması’nda, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik süreçten ancak Anadolu’nun ve sivil toplumun gücüyle çıkabileceğine vurgu yapıldı.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Ramazan Kaya’nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan ve yeni dönemde Anadolu’nun sesinin daha çok duyulacağı yeni bir rota belirlediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Anadolu’nun kalkınma dinamiklerini, Anadolu iş insanının rekabetçilik gücünü, ortak akıl ve ortak bir vizyon çerçevesinde Türkiye Hayalimize ulaşacak politika ve aksiyona dönüştüreceğiz. Hayalimizdeki Türkiye’yi sivil toplum ile birlikte inşa ederken; Anadolu’yu kalkınmanın itici gücü yapacağız” dedi.

“Anadolu’nun röntgenini çektik”

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, “TÜRKONFED’in çatısı altında faaliyetlerini yürüten federasyonlarımızın temsilcileri ile bu federasyonlara bağlı derneklerin üyelerinin ve ülkemizin dört bir yanından gelen iş insanlarıyla bir araya geldik. Bu buluşmalar, bizlere ilişkilerimizi geliştirme fırsatı sunmanın yanı sıra iş dünyamızın yaşadığı problemleri analiz etmemiz için olanak tanıyor. Bu bağlamda çok verimli bir iki günü geride bıraktık. İş dünyasının yaşadığı problemleri ve bu problemlerin aşılması adına yapılması gerekenleri derinlemesine masaya yatırdık. Yeni yol haritaları belirledik ve bu yol haritaları için kullanacağımız argümanları tespit ettik. Bir nevi Anadolu’nun röntgenini çektik. TÜRKONFED bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı eleştirilerini sunmaya devam edecek” diye konuştu.