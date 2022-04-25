Anadolu’nun Nabzı Anketi: Reel sektörün kazanç umudu emtia

HANDAN SEMA CEYLAN

DÜNYA Gazetesi Türkiye’nin dört bir yanındaki muhabirleri aracılığıyla sordu, 42 kentten 323 iş dünyası temsilcisi cevapladı. Anadolu’nun Nabzı Anketi’nin 2022 yılı ilk çeyrek sonuçları Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) destekleri, SES Araştırma’nın (NOVASAM Araştırma ve Danışmanlık) analizleriyle okurlarımızla buluşuyor.

DÜNYA’nın gelenekselleşen anketi için 5-14 Nisan 2022 tarihleri arasında iş insanlarına 14 soru yöneltildi. Anketin en çarpıcı sonucu tasarruf araçları konusundaki yanıtlardan gelirken, diğer önemli bir gösterge de şirketlerinin büyümesi ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz çeyreğe göre şirketleri için “büyüdü” diyenlerin oranı yüzde 42,4 oldu. Bu oran 2021’in 4’üncü çeyreğinde yüzde 39,6’ydı.

Anket nedeniyle DÜNYA’ya gelen iş insanları yorumlarında hem emtia fiyatlarındaki artıştan hem de tedarik zincirlerindeki Türkiye’ye yönelişten büyümenin hızlandığı ancak “kârlılık” konusunun da tartışmaya açık olduğunun altı çizildi.

“Firma verimliliği ve kârlılığına yönelik önlemler” sorusunun cevaplarındaki “diğer” yanıtları arasında da “zarar ederek büyüyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu soruya yüzde 62,2 (kişi%) ile en çok “maliyet azaltma” denildi. Bunu “müşterilerde seçicilik” ve “mevcut iş gücünün eğitimi” izledi. Her üç seçenek de bir önceki çeyreğe puan olarak büyüdü.

KATILIMCILAR HANGİ SEKTÖRLERDEN?

İmalat %43,7, inşaat %9,6, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı %7,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %4, madencilik ve taş ocakçılığı %3,4, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri % 3,1, bilgi ve iletişim %3,1, ulaştırma ve depolama %2,5, gayrimenkul faaliyetleri %1,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler %1,5, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri %0,9, finans ve sigorta faaliyetleri 0,9, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,9, kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik %0,3, eğitim %0,3 ve diğer hizmet faaliyetleri %12,4.



