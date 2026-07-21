Anadolu’nun sanayi ekosistemi güç kazanıyor
İSO 2025 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, Türkiye sanayisinin yalnızca büyük holdinglerden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Üretimden satışlarını 1,75 trilyon liraya çıkaran ikinci 500 şirketleri, üretim kapasitesini korurken Anadolu’nun sanayi ekosisteminin de güç kazandığını ortaya koydu. Ancak araştırma, finansman maliyetlerinin hızla yükseldiği, teknoloji yatırımlarının ise rekabet gücünü belirleyeceği yeni bir döneme işaret ediyor.
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Türkiye ekonomisinde son yıllarda en çok tartışılan başlıklardan biri, üretimin hangi şehirlerde yoğunlaştığı ve sanayinin Anadolu’ya ne ölçüde yayıldığı oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 araştırması, bu dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini yeniden ortaya koydu.
Raporun çıktılarından oluşan tablo, yüksek faiz, daralan iç talep ve küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen üretim yapan şirketlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü gösterdi. Ancak rakamların satır aralarında daha önemli bir mesaj daha bulundu. Türkiye sanayisi artık yalnızca İstanbul, Kocaeli ve Bursa ekseninde şekillenmiyor. İkinci 500 listesi, Anadolu kentlerinde büyüyen orta ölçekli sanayinin ülke üretiminde giderek daha fazla söz sahibi olduğunu ortaya koydu.
Sanayinin yeni ağırlık merkezi Anadolu
Araştırmanın oda dağılımı incelendiğinde üretimin farklı bölgelere yayıldığı açık biçimde görülüyor. İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı firma sayısı 144 ile ilk sırada yer alırken, Ege Bölgesi Sanayi Odası 36 şirketle ikinci sıraya yerleşti. Gaziantep Sanayi Odası 33, Kocaeli Sanayi Odası 34 şirketle güçlü konumunu korurken Konya, Kayseri, Adana ve Mersin de listeye daha fazla firma sokan şehirler arasında yer aldı. Özellikle Mersin’in son yıllarda beş şirket seviyesinden sekiz şirkete yükselmesi, kentin lojistik avantajını sanayiye dönüştürmeye başladığını ve Anadolu’da üretim kapasitesinin daha dengeli bir coğrafi dağılıma yöneldiğini ortaya koydu.
Adana’da hedef ilk 1000’de daha fazla firma
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İlk 500 ve İkinci 500 listelerinde toplam 31 Adana firmasının yer aldığını belirterek, üretimden net satışların güçlü bir artış gösterdiğini söyledi. Kıvanç, yeni organize sanayi bölgeleri, lojistik altyapı ve nitelikli iş gücüyle önümüzdeki yıllarda ilk 1000’de daha fazla Adana firmasının yer almasını hedeflediklerini ifade etti.
Kayseri’de üretim ve yatırımdan vazgeçilmiyor
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ikinci 500 listesindeki Kayserili firma sayısının 10’dan 15’e yükselmesini sanayinin üretim kabiliyeti ve rekabet gücünün göstergesi olarak değerlendirdi. Küresel dalgalanmalar ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen sanayicilerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı sürdürdüğünü vurgulayan Büyüksimitci, önümüzdeki dönemde daha fazla Kayseri firmasının listede yer alacağına inandığını söyledi.
Şehrin sanayi ve ticaret kapasitesindeki ivmeye dikkat çeken Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Bir önceki yıl 10 firmayla yer aldığımız bu prestijli tabloda firma sayımızın 15’e ulaşması ve yüzde 50’lik bir artış yakalamamız son derece memnuniyet vericidir. Bu tablo; Kayseri ticaretinin ve sanayisinin zorlu küresel koşullara rağmen direncini koruduğunun, rekabet gücünü artırdığının ve gelişim potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun açık bir kanıtıdır” dedi.
Konya’da dönüşüm yatırımları öne çıkıyor
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde toplam 25 Konyalı firmanın yer almasının kentin sanayideki yükselişini gösterdiğini belirtti. Büyükeğen, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, enerji verimliliği, ihracat ve inovasyona yönelik projelerle sanayinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise artan üretim maliyetleri, finansman zorlukları ve küresel rekabete rağmen firmaların üretim, yatırım, istihdam ve ihracattan vazgeçmediğine dikkat çekti. Öztürk, bundan sonraki süreçte yüksek katma değerli üretim ve yeni pazarlara açılmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.
Manisa’nın sanayi altyapısı öne çıktı
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde toplam 51 Manisalı firmanın yer almasının kentin güçlü sanayi altyapısını ve istikrarlı üretim yapısını ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, küresel belirsizlikler ve maliyet baskılarına rağmen üretmeye devam eden sanayicilerin başarısının dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Mersin’de hedef ölçek büyütme ve teknoloji
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, kur, faiz ve enflasyon baskısına rağmen üretim, ihracat ve istihdamın öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, sanayide verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşümle üst lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan ise Mersin’in İSO İlk 500 ve İkinci 500 listelerinde toplam 31 firmayla temsil edildiğini, üretimden net satış büyüklüğünün 469,2 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Kayan, bundan sonraki hedefin yalnızca listeye giren firma sayısını artırmak değil; yüksek katma değerli üretim, teknoloji yatırımları, ihracat kapasitesi ve sanayide ölçek büyümesini hızlandırmak olması gerektiğini vurguladı.