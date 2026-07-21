Anadolu’nun sanayi ekosistemi güç kazanıyor

YURT HABERLERİ

Türkiye ekonomisin­de son yıllarda en çok tartışılan başlıklardan biri, üretimin hangi şehirler­de yoğunlaştığı ve sanayinin Anadolu’ya ne ölçüde yayıldı­ğı oldu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 araştırması, bu dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini yeniden orta­ya koydu.

Raporun çıktılarından olu­şan tablo, yüksek faiz, daralan iç talep ve küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen üretim yapan şirketlerin faaliyetle­rini sürdürdüğünü gösterdi. Ancak rakamların satır ara­larında daha önemli bir me­saj daha bulundu. Türkiye sa­nayisi artık yalnızca İstanbul, Kocaeli ve Bursa ekseninde şekillenmiyor. İkinci 500 lis­tesi, Anadolu kentlerinde bü­yüyen orta ölçekli sanayinin ülke üretiminde giderek daha fazla söz sahibi olduğunu or­taya koydu.

Sanayinin yeni ağırlık merkezi Anadolu

Araştırmanın oda dağılı­mı incelendiğinde üretimin farklı bölgelere yayıldığı açık biçimde görülüyor. İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı fir­ma sayısı 144 ile ilk sırada yer alırken, Ege Bölgesi Sanayi Odası 36 şirketle ikinci sıra­ya yerleşti. Gaziantep Sanayi Odası 33, Kocaeli Sanayi Oda­sı 34 şirketle güçlü konumu­nu korurken Konya, Kayse­ri, Adana ve Mersin de listeye daha fazla firma sokan şehir­ler arasında yer aldı. Özellik­le Mersin’in son yıllarda beş şirket seviyesinden sekiz şir­kete yükselmesi, kentin lojis­tik avantajını sanayiye dönüş­türmeye başladığını ve Ana­dolu’da üretim kapasitesinin daha dengeli bir coğrafi dağı­lıma yöneldiğini ortaya koydu.

Adana’da hedef ilk 1000’de daha fazla firma

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İlk 500 ve İkinci 500 liste­lerinde toplam 31 Adana firmasının yer aldı­ğını belirterek, üretimden net satışların güçlü bir artış gös­terdiğini söyledi. Kıvanç, yeni organize sanayi bölgeleri, lo­jistik altyapı ve nitelikli iş gü­cüyle önümüzdeki yıllarda ilk 1000’de daha fazla Adana fir­masının yer almasını hedefle­diklerini ifade etti.

Kayseri’de üretim ve yatırımdan vazgeçilmiyor

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Bü­yüksimitci, ikinci 500 liste­sindeki Kayse­rili firma sayısının 10’dan 15’e yükselmesini sanayinin üre­tim kabiliyeti ve rekabet gücü­nün göstergesi olarak değer­lendirdi. Küresel dalgalanma­lar ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen sanayicilerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamı sürdür­düğünü vurgulayan Büyüksi­mitci, önümüzdeki dönemde daha fazla Kayseri firmasının listede yer alacağına inandığı­nı söyledi.

Şehrin sanayi ve ticaret kapasite­sindeki ivmeye dikkat çeken Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Bir önceki yıl 10 firmayla yer aldığımız bu prestijli tabloda firma sayımızın 15’e ulaşması ve yüzde 50’lik bir artış yakala­mamız son derece memnuni­yet vericidir. Bu tablo; Kayseri ticaretinin ve sanayisinin zor­lu küresel koşullara rağmen di­rencini koruduğunun, rekabet gücünü artırdığının ve gelişim potansiyelinin ne kadar yük­sek olduğunun açık bir kanıtı­dır” dedi.

Konya’da dönüşüm yatırımları öne çıkıyor

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyü­keğen, ilk 500 ve ikinci 500 liste­lerinde toplam 25 Konyalı firmanın yer alma­sının kentin sanayideki yük­selişini gösterdiğini belirtti. Büyükeğen, yeşil dönüşüm, di­jitalleşme, enerji verimliliği, ihracat ve inovasyona yönelik projelerle sanayinin rekabet gücünü artırmayı hedefledik­lerini ifade etti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise artan üretim maliyetleri, fi­nansman zor­lukları ve küresel rekabete rağmen firmaların üretim, yatırım, istihdam ve ihracat­tan vazgeçmediğine dikkat çekti. Öztürk, bundan sonraki süreçte yüksek katma değerli üretim ve yeni pazarlara açıl­manın öncelikli hedefler ara­sında yer aldığını kaydetti.

Manisa’nın sanayi altyapısı öne çıktı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meh­met Yılmaz, ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde top­lam 51 Manisalı firmanın yer almasının kentin güçlü sanayi altyapısını ve istikrarlı üretim yapısını ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, küresel belir­sizlikler ve maliyet baskılarına rağmen üretmeye devam eden sanayicilerin başarısının dik­kat çekici olduğunu ifade etti.

Mersin’de hedef ölçek büyütme ve teknoloji

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, kur, faiz ve enflas­yon baskısına rağmen üretim, ihracat ve is­tihdamın öncelik olmaya de­vam ettiğini belirterek, sana­yide verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşümle üst lige çık­mayı hedeflediklerini söyledi.

MÜSİAD Mer­sin Şube Başka­nı Mehmet Sait Kayan ise Mer­sin’in İSO İlk 500 ve İkinci 500 listelerinde toplam 31 firmayla temsil edildiğini, üretimden net satış büyüklü­ğünün 469,2 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Kayan, bundan sonraki hedefin yal­nızca listeye giren firma sayı­sını artırmak değil; yüksek katma değerli üretim, tekno­loji yatırımları, ihracat kapa­sitesi ve sanayide ölçek büyü­mesini hızlandırmak olması gerektiğini vurguladı.