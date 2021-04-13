Analiz: Sanayide üretim hız kesmiyor

COVID-19’un ilk aylarında dünya çapında hızla küçülen sanayi sektörü, izleyen aylarda başladığı toparlanma sürecinin de ötesine geçen bir performans gösteriyor. Türkiye de ortalamanın üzerinde canlılık gösteren ekonomilerden biri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında sanayi üretimi endeksi geçen yıla göre yüzde 8,8 artışla 116,8 puan oldu. Bu şimdiye dek görülen en yüksek Şubat ayı değeri.

Geçen yılın Mart-Nisan ve Mayıs aylarında sertçe düşen sanayi üretimi, bugün itibarı ile dokuz aydır art arda yükseliş gösterdi. Hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerindeki zayıf performansa rağmen sanayi sektörleri hem iç talep hem de ihracat kaynaklı olarak yükselmeye devam ediyor. Öncü göstergeler sanayi üretimindeki canlılığın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor.

Bugün açıklanan Şubat verileri, deri, giyim, diğer ulaşım araçları ve enerji üretimi dışındaki sektörlerin tamamında üretim artışı yaşandığını gösteriyor. Üretim artışı yaşanan sektörler arasında ana metal sanayi ve motorlu kara taşıtları dışında kalanlar, şu ana kadarki en yüksek Şubat ayı değerlerine ulaşmış durumdalar.

Büyümenin en önemli belirleyicisi olan sanayi üretimindeki bu artış yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme göreceğimize işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda da bu trendin devam edeceğini göreceğiz. Sanayi yıl boyunca büyümeye ciddi katkı verecek.