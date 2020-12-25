Analiz: Sigarada vergi indirimi enflasyonu nasıl etkileyecek?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigara ve tütünde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak maktu vergi ile ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

Düzenlemeye tabi ürünlerde asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmadı. Tütün ve sigarada asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.4851 lira olarak devam edecek. Buna karşılık yüzde 67 olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 4 puan azaltılarak yüzde 67’den yüzde 63’e düşürüldü.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Dünya Gazetesi Yazarı Atılım Murat:

"Enflasyon beklentilerinin yönetilebilmesi açısından pozitif bir gelişme"

Sigarada vergi indirimi hamlesini değerlendiren DÜNYA Yazarı ve TOBB Üniversitesi Eğitim Görevlisi Atılım Murat, enflasyon beklentilerinin yönetilebilmesi adına pozitif bir gelişme olduğunu ifade etti. Murat'ın değerlendirmesi şöyle:

"Enflasyon hesaplamasında ağırlığı büyük olan sigara fiyatlarındaki artışların önüne geçilembilmesi için atılan bir hamle olarak yorumluyorum. Sigara üreticilerinin vergi yükü düşürülünce sigara fiyat artışı ihtimali ortadan kalkmış oldu. Enflasyon beklentilerinin yönetilebilmesi adına pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz."

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

ÜFE'ye göre artış yapılsaydı yüksek fiyat artışları yaşanacaktı

Sigara ve tütün ürünleri için vergilendirmede 6 ayda bir yapılan yeniden değerleme oranında bir artış yapılmazken, vergi yükü düşürülmüştür. 2020’nin 2. yarısında yurtiçi ÜFE’nin çok hızlı yükselmesi nedeniyle, eğer yeniden değerleme oranında normalde olduğu gibi artış yapılsaydı, yüksek bir fiyat artışı yaşanacaktı. Vergi oranlarına konu olan mamul ve hizmetler, 6 ayda bir yeniden değerleme yapılması nedeniyle 1. ve 7. aylarda enflasyon artışını etkiler. Vergi oranının azaltılması, üreticinin üstlendiği vergi yükünü düşürdüğü gibi, normalde olması gereken yeniden değerleme kaynaklı artışın olmaması enflasyona olumlu katkıda verecektir. Çünkü, yeniden değerleme sonrası vergi artışları fiyatlara da hemen yansıtılırdı. Bu aşamada ise vergi indiriminin fiyatları indirmesi gibi bir etki beklenmez. Ancak, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden enflasyon artışının ilave hızlanmaması anlamında olumlu bir etkisi olacaktır."