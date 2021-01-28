Analiz: Tüketici güveni, ekonomik güveni yukarı çekti

Türkiye ekonomisi 2020’nin ikinci yarısında büyüme adına olumlu bir görünüm sergiledi. Yıl sonuna doğru faizlerdeki artış ve kredi büyüme hızının yavaşlaması ile COVID-19 sonrası hızlı toparlanma döneminin de sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Bu hafta açıklanan güven endeksleri bunun işaretlerini vermeye başladı.

Elimizde beş önemli güven endeksi var. Bunlardan biri tüketici güvenini, diğer dördü ise sektörlerin güvenini ölçüyor.

1-Tüketici güveni

2-Reel kesim güveni

3-Hizmet sektörleri güveni

4-Perakende sektörü güveni

5-İnşaat sektörü güveni

Bunların birleşimi ile altıncı güven endeksi olan Ekonomik Güven Endeksi hesaplanıyor. Az önce açıklanan ocak ayı ekonomik güven endeksi, aralık ayına göre 1,5 puan artışla 96,2’ye yükseldi.

COVID öncesinde 100 puan civarında olan endeks, geçtiğimiz nisanda 58,4’e inerek şimdiye kadarki en düşük düzeyine inmişti. Ardından hızlı bir toparlanma ile COVID-19 öncesi düzeylerine yaklaştı.

Ocak verisinde ekonomik güven endeksindeki toparlanmanın ciddi bir kısmı tüketici güvenindeki artıştan kaynaklanıyor. Yukarıda gördüğünüz beş güven endeksinden üçü ocak ayında geriledi, ikisi yükseldi. Güvenin gerilediği alanlar reel sektör, perakende ve inşaat sektörleri, yükseldiği alanlar ise tüketici güveni ile hizmet sektörü. Özellikle tüketici güvenindeki yüzde 4’lük artış, bu ayki ekonomik güven endeksini yukarı taşımış görünüyor.

Dikkat çeken başka bir işaret daha var. Sektörlere yönelik güven endekslerinde, hazirandan itibaren başlayan hızlı toparlanmanın sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

Reel kesim güveni ve inşaat sektör güveni, salgın öncesinin üzerine çıkmıştı. Faizlerdeki artış ve satışlardaki gerileme ile inşaatta güven hızla aşağı geliyor. Reel kesim güveni ise yatay seyrediyor. Tüm güven endeksleri arasında, COVID öncesine göre en zayıf olanı ise tahmin edeceğiniz gibi, sosyal hayattaki kısıtlamalar nedeniyle hizmet sektörleri güven endeksi.