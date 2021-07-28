Angola'dan Türk iş insanlarına yatırım daveti

Congresium Ankara'da düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuşan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olduğunu vurgulayarak, "Angola’da yatırım yapabilirisiniz. Bu güzel ülkeye ilk ziyaretim. Şu an gerçekten çok güzel bir fırsat yakaladık, diyaloglarımızı, bakış açılarımızı ve ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmek için çok güzel bir zaman." ifadesini kullandı.

"Bu iş birlikleri iki ülkenin de yararına olacak"

Türkiye ile yaptıkları iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Lourenço, "Bu iş birlikleri, iki ülkenin de yararına olacak. Ülke halklarının, iş insanlarının yararına olacak. Bize yatırım getirip, teknoloji ve ticari anlamda ekonomimizin çeşitlendirmesini daha da hızlandırmasını bekliyoruz, uluslararası yatırımların ve özellikle Türk özel sektörün yatırımları." diye konuştu.

Lourenço, tarım, balıkçılık, zengin tabiat kaynakları, enerji, su, ulaşım, telekomünikasyon ve birçok alanda ülkesinde fırsatlar olduğunu, Angola olarak yatırımlara açık olduklarını kaydederek, "Buradan Türk iş insanlarını davet ediyorum, Angola'daki fırsatları görmelerini diliyorum. Sadece özel sektörü değil kamuyu da davet ediyorum." dedi.

Türk şirketlerine Angola'ya yatırım çağrısı

Altyapı ve liman yapımına önem verdiklerini belirten Lourenço, Türk şirketlerden Angolalı şirketlerle ortaklık yapmalarını istedi. Lourenço, "Angola ve Türkiye olarak yakında daha yakın olacağız." diyerek, Türk Hava Yollarının, Angola Hava Yolları ile uçuşlara başlayacağını, bunun turizm ve ticareti yükselteceğini söyledi.

Türk yatırımcılara seslenen Lourenço, "Türk Eximbank, Türk şirketlerine kredi açabilir. Onların Angola'da iş yapmalarını sağlamalarını diliyorum. Bu krediyle havalimanları, limanlar, hastaneler yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan böyle bir finansman desteği istedik. Bu bizim için çok önemli."dedi.

Muş: Ticaret hacmini 500 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Angola ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Muş, etkinliğin Angola ile gelecekte kurulacak güçlü iş birliği tohumlarının atılmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

Muş, ticaret hacmini en kısa zamanda 500 milyon dolar seviyesine ulaştırma hedefine dikkati çekerek, "İş adamlarımızın da dahil olduğu geniş bir heyetle ekim ayında Angola'da olacağız. Yapacağımız bu ziyaretin ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağından ve yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"Tosyalı Holding yatırımı 'bayrak taşıyıcı' proje olacak"

Bakan Muş, Angola'da şu anda madencilik, un sanayisi, ilaç ve gübre sektörü başta olmak üzere bazı Türk yatırımlarının gündemde olduğunu dile getirerek, "Ayrıca tekstil, savunma sanayi, şehir atıkları yönetimi, hazır giyim perakendeciliği ve akaryakıt depolama sektörlerinde iş birliklerinin gündemde olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Burada madencilik sektöründe gündemde olan bir projeye özellikle değinmek istiyorum. Tosyalı Holding, demir cevheri madeni projesini hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. Ekim ayında bu çalışmalar daha da ivme kazanacak. Zira bu proje tamamlandığında Türkiye-Angola ekonomik ilişkilerinin 'bayrak taşıyıcı' projesi haline gelecek, aynı zamanda Angola'nın sanayileşme ve kalkınma hamlesine önemli bir katkı sağlayacak. Tosyalı, ciddi birikim ve 'know how'u da ülkeye götürmüş olacak. Önümüzdeki dönemde, bu ve bunun gibi büyük ve önemli projeler yoluyla iş birliğimizin güçlendirilmesi hususunda Angolalı mevkidaşımla mutabık kaldık." dedi.

Muş, "Önümüzdeki dönemde de Türk müteahhitlerinin, Angola'daki demir yolu, havalimanı, liman, köprü veya su dağıtım-iletim hatları gibi birçok altyapı projelerinde rol alabileceğine ve bu rakamların çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inanıyorum." dedi.

Olpak: Çifte verginin önlenmesini bekliyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da forumda yaptığı konuşmasında, "Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret rakamları ne devlet başkanlarımızı ne de biz iş dünyasını tatmin ediyor. Devlet başkanlarımızın yaptığı görüşmelerde verdikleri mesajlar ve bu hacmin ilk etapta 500 milyon dolara çıkarma hedefi, bizi motive ediyor ve iş dünyasına önemli bir sorumluluk yüklüyor. Farklı alanlarda bunu gerçekleştirebileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Angola ile dün imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının önemli olduğunu söyleyen Olpak, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da imzalanmasını beklediklerini kaydetti.

Olpak, Angola'da iş yapmak isteyenler için vize kolaylığının sağlanması ve salgından sonra THY'nin Angola'nın başkenti Luanda’ya direkt uçuşlarının başlamasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Madencilik ve çelik alanında Tosyalı Holding ile başlayan iş birliğinin de artarak sürmesini dileyen Olpak, iş dünyası temsilcileri olarak iş birliklerini geliştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.