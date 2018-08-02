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Ankapark ihalesi yine ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi, teklif veren olmayınca yeniden ertelendi.

Ankapark ihalesi yine ertelendi
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Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi ertelendi.

Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Teklif veren firma olmaması üzerine ihale ertelendi. Ankapark ihalesi, belediyenin belirleyeceği ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Kaynak: AA

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