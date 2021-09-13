Ankara-Abu Dabi hattında yakınlaşma sürüyor

Türkiye ve Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik yeni bir adım daha geldi. İki ülke, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek Gastech Konferansı’na katılacak.

Türkiye'yi etkinlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil edecek ve bir konuşma yapacak.

Bloomberg News'te yer alan habere göre, Katar Enerji Bakanı Saad El Kabi de etkinliğe katılacak. Böylece Katar ile BAE’nin ilişkilerinin düzelmesinin ardından ilk üst düzey ziyaret gerçekleşmiş olacak.

BAE ile üç Arap ülkesi, Katar ile ilişkileri düzeltmeye yönelik anlaşmayı ocak ayında imzalamıştı. Kıdemli bir BAE kraliyet üyesi ağustos ayında Doha’yı ziyaret etmişti.

Ankara-Abu Dabi hattında yakınlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında aynı zamanda IHC'nin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların değerlendirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında da BAE ile ilişkilerin düzeldiğini belirterek, "Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" ifadelerini kullanmıştı.

International Holding Co (IHC) CEO'su Syed Basar Shueb ise Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.