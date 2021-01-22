Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, EYT'lilerin sigorta primlerinin ödeneceğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümetin yeni yasal düzenlemeyi çıkarana kadar Ankara'da yaşayan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) GSS primlerini Büyükşehir Belediyesi'nin yatıracağını açıkladı.

Mağduriyet yaşayan EYT’lilerin emekli oluncaya kadar sağlık yardımından yararlanabilmesi için destek olacaklarını bildiren Yavaş, “Seçimden önce EYT’li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız.” dedi.

EYT’li vatandaşların ve ailelerinin geçtiğimiz senelerde hükümetin çıkardığı kararname ile hastanelere gittiklerinde ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandıklarını ancak ilaç alırken bu haktan mahrum kaldıkları ve GSS primlerinin kendilerine borç yazıldığı yönündeki şikayetlerinin artması üzerine Başkan Yavaş çalışma başlattı.

Başvuru sürecine ilişkin bilgileri kısa süre içinde duyuracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl yeni kararname çıkana kadar EYT'li vatandaşların GSS primlerini yatıracak. EYT’li vatandaşlar ve ailelerinin bu haktan yararlanabileceği destek sayesinde özellikle pandemi sürecinde sağlık güvencesi sağlanarak mağduriyetlerin önüne geçilecek.