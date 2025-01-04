Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretle çalışanlara sosyal yardım yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için sosyal yardım ve destek projelerini genişletmeye hazırlanıyor.

Buna göre ABB, emeklilere yönelik sosyal yardım ve destekleri artıracak. Asgari ücretli çalışanları da sosyal destek kapsamına alacak.

Belediye, 10 bin TL maaş alan ve sosyal yardım alma şartları taşıyan 39 bin 954 emekliye 1500 TL destek ödemesi veriyordu. Ayrıca 217 bin 819 aileye de her ay 600 TL et desteği sağlanıyordu.

"Sosyal yardımları artırma kararı aldık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın, konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıldığına vurgu yapıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık.

Bu kapsamda, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan faydalanan emeklilerimizin gıda, yakacak, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarını daha geniş kapsamda desteklemek için mevcut hizmetlerimizi güçlendireceğiz."

"Aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Belediye, asgari ücretle çalışanlar için destek çalışmaları başlattıklarını şöyle anlattı:

"Geçim zorluğu yaşayan asgari ücretle çalışan hemşehrilerimize yönelik de destek çalışmalarımızı başlattık. Çeşitli sosyal projelerle, onların da aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Belediyemiz, her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Ankara’yı her bir vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

TÜİK’in dün açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 zam alacak.

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret de 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı.