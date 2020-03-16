Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 300 itfaiye eri alınacak.
Adayların 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sözlü ve uygulamalı sınav 13 -17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresindeki yerleşkesinde yapılacak.
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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.