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Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 300 itfaiye eri alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapacak
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Adayların 30 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve uygulamalı sınav 13 -17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No: 9, 06070 İskitler-Altındağ/Ankara adresindeki yerleşkesinde yapılacak.

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız

Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

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