Ankara Halk Ekmek: Stoklar bitene kadar ekmek 1,25 lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek ve Un Fabrikası, ekmek fiyatlarındaki artış beklentisine karşı bir açıklama yaparak ellerindeki un stokları bitene kadar herhangi bir fiyat artırımında bulunmayacaklarını, ekmeğin 1,25 TL'den satılmaya devam edileceğini duyurdu.

Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapılmıştı.

Halk Ekmek’in internet sitesinde yapılan açıklamada, un stokları bittiğinde 250 gramlık ekmek maliyetinin güncel piyasa fiyatlarında 1,86 TL’ye denk geleceği ifade edildi.

Halk Ekmek'in sitesinde yayınlanan güncel piyasa fiyatları şöyle:

Piyasa ortalama 1 kg ekmeklik un fiyatı: 5 TL

Ham madde maliyeti: 1,07 TL

İşçilik, Enerji ve diğer fabrika giderleri: 0,58 TL

Nakliye maliyeti: 0,09 TL

Büfe payı: 0,12 TL

250 gr ekmek toplam maliyet: 1,86 TL

Ağrı'da ekmek 1,40 lira oldu, Sayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi

Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler 1 lira 40 kuruştan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk ekmek fabrikasını ziyaret eden Belediye Başkanı Savcı Sayan, burada incelemelerde bulundu.

Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının yükseleceğiyle ilgili algı yaratıldığını iddia eden Sayan, şunları kaydetti:

"Biz Ağrı Belediyesi olarak bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1 lira 40 kuruştan ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı'daki vatandaşlarımız belki de Türkiye'de en ucuz fiyata ekmek alabilecek. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın. Ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de ekmek vereceğiz. Yaklaşık olarak günde 100 bin ekmek üreteceğiz. İhtiyaç olması halinde de kapasiteyi daha da artıracağız."

Sayan, en ucuz ulaşımın kentte olduğunu savunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı’yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa 'Biz ekmek üretip oraya gönderelim.' diyeceğiz ama ayıp olacak." ifadelerini kullandı.

Sayan, il merkezinde çeşitli noktalara yerleştirilen 15 büfeyle vatandaşların ekmek tedarik etme konusunda da sorun yaşamayacağını bildirdi.

İBB'den yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Sayan'ın çağrısına belediyenin tweet'ini retweet'leyerek karşılık verdi.

Ağrı’ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar :) https://t.co/0DgIm5sUMO — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 26, 2021

Ongun, "Ağrı’ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar." ifadesini kullandı.

İstanbul'da İBB'ye bağlı olan İHE'de 250 gr ekmek fiyatı 1,25 liradan satılıyor.