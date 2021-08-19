Ankara Kalecik’te İHA test ve değerlendirme merkezi kuruluyor

Ankara Kalecik’te insansız hava araçlarının (İHA) test ve değerlendirme süreçlerin yapılacağı bir merkez kuruluyor.

Konuya ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, ajansın desteği, TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'nin koordinasyonunda, Ankara Teknopark ve Kalecik Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülecek projeye ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni, IDEF 2021'de yapıldı.

Proje kapsamında insansız hava araçları (İHA) uçuşları için Kalecik'te Sürekli Tahsisli Hava Sahası merkezi niteliğinde olacak Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacak.

Alanında önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkezde mini İHA, multikopter, sürü İHA projelerinin uçuş kabiliyet testleri, İHA tespit/algılama, sınıflandırma, yanıltma ve engelleme üzerine yürütülen Ar-Ge çalışmalarında kullanılan cihaz ve yazılımların testleri yapılacak.

Altyapı çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansınca desteklenecek

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan tüm altyapı çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle tamamlanacak. Kalecik'te Savunma Sanayi Başkanlığı’na tahsisli arazi üzerinde kurulacak merkez, tamamlandığında TRTEST tarafından işletilecek ve gelişen İHA sektörü için modern bir altyapıya sahip olacak.