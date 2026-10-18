Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek: YHT projesinde kritik eşik aşıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağını genişletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmaların yarıdan fazlasının tamamlandığını duyurdu.

Projede fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi geçtiğini belirten Uraloğlu, 142 kilometrelik hattın saatte 250 kilometre hıza uygun şekilde inşa edildiğini bildirdi.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanan demiryolunun, Kayseri'yi Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını ifade eden Uraloğlu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek

Yerköy-Kayseri YHT Hattı, mevcut Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacak.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye kadar uzanacak hat sayesinde iki kent arasındaki demiryolu ulaşımının önemli ölçüde hızlanması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirterek, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulacağını söyledi.

Yüksek hızlı tren hattında 5 istasyon bulunacak

Toplam 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri hattı üzerinde 5 istasyon yer alacak.

Demiryolu güzergâhı Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak.

Yeni hattın hizmete girmesiyle bölgenin demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve şehirlerarası ulaşımın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yılda 5,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor

Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nin yalnızca yolcu taşımacılığına değil, yük taşımacılığına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, hattın yıllık 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Projenin lojistik maliyetlerini azaltacağını belirten Uraloğlu, demiryolu ağının kuzey-güney bağlantısının da güçleneceğini ifade etti.

Hattın uluslararası ticaret açısından stratejik öneme sahip Orta Koridor üzerinde bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

25 altgeçit ve 91 menfez tamamlandı

Yüksek hızlı tren projesinde altyapı ve sanat yapılarının inşası da devam ediyor.

Hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü yapılması planlanıyor.

Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

T1, T2 ve T5 tünellerinde kaplama çalışmalarının da bitirildiğini aktaran Uraloğlu, bugüne kadar 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin inşasının tamamlandığını söyledi.

Tünel ve köprülerde çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında kalan altyapı çalışmalarına da devam ediliyor.

Bakan Uraloğlu, 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, diğer tünel ve köprülerde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın tamamlanmasıyla Kayseri'nin ulusal yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanması ve bölgenin hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir ulaşım merkezi haline gelmesi hedefleniyor.