Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu işletmeye açıldı

Ankara-Kayseri Konvansiyonel Demir Yolu Hattı'nda Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Hattı, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Söz konusu projeyle Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş olduk. Böylece, batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak." diye konuştu.

Kabulü yapılan elektrikli hatla toplam elektrikli hat uzunluğunun 5 bin 931 kilometreye ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerinin de etaplar halinde hizmetine alınacağını bildirdi.

Projeyle bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, 35 bin ton karbon salımını da önleyeceklerini söyledi.

2003 sonrasında başlatılan demir yolu seferberliğiyle 1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere toplam 2149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, bugün 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında işletmecilik yaptıklarını aktardı.

Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak için sinyalli hatları yüzde 172, elektrikli hatları ise yüzde 180 artırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti." dedi.

"Demir yollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton"

Yatırımlardaki demir yolu payını yüzde 48'e yükselttiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "2023 yılında bunu yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 136 milyar 635 milyon liranın 222 milyar lirası demir yollarına harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, OSB ile limanlara iltisak hattı bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğunu da 600 kilometreye çıkaracaklarını bildirdi.

Raylı sistem araç ve alt bileşenlerinin en az yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, karasal taşımacılık içerisindeki demir yolu yük taşımacılığı oranının birinci aşamada yüzde 10'a çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Milli Sinyal Sistemi'ni yaygınlaştırarak marka haline getireceklerini belirten Karaismailoğlu, sinyalli hat oranını yüzde 65'ten yüzde 90'a yükselteceklerini bildirdi.

Bugün itibarıyla toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresinin, yani yüzde 45'inin elektrikli hale getirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sini elektrikli hale getireceğiz." dedi.

İltisak hatları ve lojistik merkezleriyle limanlar için sadece doğu-batı değil, kuzey-güney yönlü olarak da plan ve yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: "38 OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve serbest bölge ve 34 üretim tesisini birbirine bağlayan 294 kilometre uzunluğundaki iltisak hattını tamamlayacağız. Lojistikte demir yolunun payını yüzde 45'e çıkaracağız. Hayalimiz, yurdun dört bir yanını kesintisiz bir demir yolu hattıyla örmektir."

Batıdan gelen trenler Kayseri üzerinden güneye geçecek

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Nenek-Şefaatli arası elektrikli hattın tamamlanmasıyla, batıdan gelen trenlerin Kayseri üzerinden güneye geçeceğini ve bu sayede İzmir ve Edirne'den kalkan trenin Adana'dan Malatya'ya kadar konvansiyonel elektrikli hat bütünlüğüyle gidebileceğini söyledi. Açılışını gerçekleştirdikleri Ankara-Kayseri arasında 372 kilometre katener ve 118 kilometre enerji nakil hattı ile 6 trafo merkezi inşa edildiğini, 11 kilometrelik iltisak hattının da elektrikli hale getirilerek rafineri bağlantısının sağlandığını ifade eden Akbaş, "Ülkemizin 'yeşil kalkınma' hedeflerine katkı sağlayan projemizle Ankara–Kayseri arasında yapılacak elektrikli işletmecilikle yıllık 95 milyon lira yakıt ve 11 milyon lira emisyon tasarruf edilecek, yaklaşık 35 bin ton karbon salımı da önlenecek." diye konuştu.