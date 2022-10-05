Ankara-Kırıkkale otoyol ihalesi bir kez daha ertelendi
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihale tarihi 15 Aralık olarak revize edildi.
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM) 15 Ağustos'ta yap-işlet-devret (YİD) modeli inşa edileceği duyurulan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesi ertelendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, daha önce 5 Ekim'de yapılacağı belirtilen ihale tarihi 15 Aralık olarak revize edildi.
15 Haziran'da yapılan duyuruda ise ihalenin 24 Ağustos'ta yapılacağı bildirilmişti.