Ankara Niğde arası 4 saatten 2 saate düşüyor

01 Eylül 2020

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA



Ankara-Niğde Otoyolun, ekonomik ve sosyal anlamı ile çok önemli olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yolun zaman tasarrufu yanı sıra yıllık 127 milyon 551 bin litrelik yakıt tasarrufuyla birlikte Türkiye ekonomisine 1 milyar 628 milyon liralık katkı sağlanacağını belirtti.



Yıllık karbon salınımının da 318 milyon 240 bin kg azalacağı bilgisini veren Karaismailoğlu,

“Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesimi 4 Eylül’de açılacak” dedi.



Küreselleşen dünyada ulaşım ve iletişim altyapısının öneminin her geçen gün arttığının altını çizen Karaismailoğlu, “275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol; Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek” ifadelerini kullandı.



Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Türkiye’nin en akıllı yolu olacağının altını çizen Karaismailoğlu,

“Sistem sayesinde otoyol tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek. Yol güvenliği en üst seviyede olacak. Sunucu sistemleri iki ayrı noktada yedeklenecek. İşlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandı” diye konuştu.



Karaismailoğlu, sistem kapsamda otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendiğini, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörünün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldığını bildirdi.