Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyonla mücadele aracı, enflasyonu besliyor

ANTALYA- Ferit Barış PARLAK

Antalya'da düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonu durdurmak için kullanılan aracın ne yazık ki enflasyonun kaynağı haline geldiğine dikkat çekti.

“Bu süreçte üretim maliyetleri artıyor, yatırımlar erteleniyor, krediye erişim neredeyse imkânsız hale geliyor" ifadesini kullanan Ardıç, "Kısacası, tek başına yüksek faiz politikası enflasyonu kontrol altına almakta başarılı olamadığı gibi reel sektörü de nefessiz bırakıyor” diye uyardı.

“Büyüme değil, akıllı büyüme zamanı…”

ASO Başkanı Ardıç, “Veriler bize tek bir şey söylüyor: Artık sadece büyüme değil, akıllı büyüme zamanı. Bu dönüşümün omurgası verimlilik artışı.Bu sadece stratejik değil, artık varoluşsal hedefimiz olmalı. Çünkü bugünün ekonomisinde verimlilik hayatta ve ayakta kalmanın temel şartı” dedi.

“Yeni bir oyun alanı kurmalıyız…”

Ardıç, “Gelin hep birlikte, betondan makineye, ranttan teknolojiye, tüketimden tasarıma geçecek yeni bir oyun alanını kuralım” şeklinde konuştu.

“Mevcudu koruyarak değil, yükseltince kazanırız”

Türkiye’nin üretim ekonomisi kimliğini koruyarak değil, yükselterek kazanabileceğine vurgu yapan Ardıç, “Bahane defterini kapatıp, taahhüt defterini açmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Mevcut program ithalatın cazibesini artırıyor”

Mevcut dezenflasyon politikasının yapısal reformlarla desteklenmediği sürece, üretim yerine ithalatı daha cazip hale getirdiğine dikkat çeken Ardıç, “Bugün birçok sektör, üretimin değil, ithalat yapmanın daha kârlı olduğu bir noktaya doğru ilerliyor. Bu tablo maalesef sürdürülebilir değildir. Sanayisizleşmeye giden bu süreci sonlandırıp, acilen üretim ekonomisine dönmeliyiz” dedi.

“Yüksek faizle sorun çözülmez”

Ardıç, “Unutmayalım; ülkemiz ekonomisinin itici gücü üretimdir, sanayidir, ihracattır. Bu gücü korumanın yolu da, ekonomik ve finansal istikrarı üretimle uyumlu hale getiren dengeli politikalardır. Enflasyonun temel ve yapısal sebeplerine yönelik tedbirler almadan, yalnızca yüksek faiz uygulayarak halkın satın alma gücünü aşındırıp, reel sektörün üretim kapasitesini zayıflatarak sorunu çözmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Enflasyon OVP tahmininin zerinde kalacak”

Ardıç, “Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.55 olarak açıklanmasıyla yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası ve OVP tahminlerinin üzerinde kalma olasılığı belirgin şekilde arttı. Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu Toplantısı’nda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5’e indirdi. Karar metninde ise, “dezenflasyon hızında belirgin bir yavaşlama” olduğuna dikkat çekti.