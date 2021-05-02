Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: Üretimin en temel unsurları çalışanlarımızdır

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, firma ziyareti gerçekleştirdi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Özdebir, ziyarette, Ankaralı sanayiciler olarak insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla hareket etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Çalışma hayatında elde edilen kazanımların, çalışanlarla işverenlerin karşılıklı özverisi sayesinde olduğuna işaret eden Özdebir, "Üretim olmadan istihdam, kalkınma, refah ve huzur olmaz, istikrar da olmaz. Üretimin en temel unsurları da çalışanlarımızdır. Biz sizlerle birlikte bir değer yaratıyoruz ve sizlerle bu ülke için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Özdebir, çalışanlarla işverenler arasında zaman zaman sıkıntı yaşanabileceğine de dikkati çekerek, tüm sorunların diyalog içinde çözülebileceğini kaydetti.