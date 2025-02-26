Ankara Sanayi Odası'ndan 'korumacı yaklaşım' eleştirisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik değişkenlerin ön plana çıkmaya başladığı bir döneme girildiğini kaydeden Ardıç, bugünlerde geleneksel enerji savaşlarının yerini teknoloji savaşlarının almaya başladığını kaydetti.

Ardıç, ülkelerin ekonomik ve sosyal sermayelerini nasıl yöneteceklerinin ve yeni teknolojilere ne kadar hızlı uyum sağlayacaklarının küresel rekabetteki konumlarını ve pastadan aldıkları payı belirleyeceğini aktardı.

'Korumacı politikalar artıyor'

ASO başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerin önündeki temel gündemler; küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, yeşil enerjiye geçiş süreci ve dijitalleşme, işgücü politikaları, firmalar için destek programları oluyor. Ayrıca firmaların dış dünyadan daha fazla pay alması hedeflenirken yıkıcı rekabetin yurt içi sektörlere zarar vermesini engelleyecek korumacı politikalar da görünür bir şekilde artmaktadır. Bireysel olarak her ülke için makul olan bu politika formülasyonu tüm ülkelere yayıldığında dünya ticaretinin ve rekabetinin zarar görmesi muhtemeldir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların aktif yönlendirmesiyle ortak akıl ve strateji oluşturmak ve kuralları ülkeye göre değişmeyen şekilde uygulamak elzemdir."