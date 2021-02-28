Ankara Şeker'den üretim rekoru

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) Ankara'daki fabrikasında 2020-2021 üretim döneminde 77 bin 500 tonluk şeker üretimiyle rekor kırıldı. Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, fabrikada düzenlediği basın toplantısında, üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Uslu, şeker sanayisinin 16'ncı işletmesi olan Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası'nda bu sezon üretimin 10 Eylül'de başladığını ve 165 gün sürdüğünü söyledi.

Bu sürenin, son 30 yılın en uzun dönemi olduğunu ifade eden Uslu, "2020-2021 üretim dönemi sonunda fabrika, 59 yıllık tarihinin en yüksek üretim verilerine ulaştı. Bu sezon tüm zamanların en çok pancarı işlendi. Söz konusu dönemde Ankara Şeker Fabrikası'nda 677 bin 806 ton pancar işlenerek, 77 bin 500 ton şeker üretildi ve tüm zamanların en yüksek şeker üretim rekoruna imza atıldı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlayıcı etkisine rağmen vites artırarak günlük pancar işleme kapasitesinin üzerine çıktıklarını vurgulayan Uslu, fabrikada pancarın yan ürünü olan küspe ve melas üretiminde de tüm zamanların en yüksek üretiminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şeker üretimi artmaya devam ediyor

Uslu, son yıllarda fabrikada üretim artışının devam ettiğini, 2018'de 511 bin 365 ton pancar işlenerek 54 bin 220 ton, 2019'da ise 570 bin ton pancar işlenerek 61 bin 370 ton şeker üretildiğini dile getirdi.

Sözleşmeli üretim modeliyle ürün alımı yaptıklarına işaret eden Uslu, alımdan 60 gün sonra üreticilere ödemelerinin yapıldığını ve mağduriyet yaşanmadığını anlattı.

Uslu, şeker pancarı üreticilerine üretim döneminde 3 defa avans verdiklerini belirterek, bu üretim döneminde ayni ve nakdi toplam 223 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi.

Ürün alımlarında randevu sistemi uyguladıkları bilgisini veren Uslu, bu sayede üreticilerin nakliye maliyetlerinin de azaldığını vurguladı.

Uslu, şeker dışında da ürünler ürettiklerini, makarna ve domates salçası üretimi yaptıklarını kaydetti.

Mustafa Uslu, "Türk Şeker" markasıyla piyasaya sürülen ürünlerin tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.